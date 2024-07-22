返工手袋穿搭｜造型師推薦3大減齡款式！4妙招幫助手袋「減重」

返工手袋可以影響個人形象，予人不同的印象。不知大家有否注意到，自己每到各個年齡階段，對不同袋款的喜愛程度都會不一樣？因此只要善用這點，整體造型都會顯得減齡和年輕。造型師Elma Li憑著多年工作經驗，分享3款減齡手袋款式，同時推薦4個妙招，幫助手袋「減重」，大家不妨筆記起來！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出手袋的材質、購買年份、尺寸、價錢、易襯及實用度評分，以幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

《01女生》4位記者為大家推介近期愛用的返工手袋，當中包括Hermès、ISSEY MIYAKE、Longchamp、ete!，以及女神韓韶禧都愛的小眾品牌。另外，亦會加入評分和公開手袋內常備的物品，到底會有甚麼呢？

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「減齡返工手袋」3大款式

手袋趨勢不斷變化，其中越來越受歡迎的便是迷你手袋（mini bag），可以完美平衡功能與時尚。工作時，可考慮使用皮革或絨面等經典材質的結構迷你袋，這能增加專業感，同時跟上潮流。如果您想增添青春氣息，可以考慮俏皮形狀的迷你袋，如水桶袋或hobo bag，也可選擇帶有趣細節的迷你袋，如流蘇或刺繡。

除了迷你袋，還有適合工作同時又增添年輕氣息的款式，包括水桶袋，雖然不像迷你袋那麼小，但卻是一種悠閒和時尚的選擇，還有多種尺寸和材質可供選擇，而設有有趣手柄或流蘇的水桶袋，更可增添青春氣息。此外，結構手提袋 (startured tote)採用時尚設計，非常適合工作，並可肩背或手攜，建議尋找顏色大膽或帶有鏈帶等獨特細節的款式，以打造青春氣息。

「減齡返工手袋」3大款式 (freepik)

4妙招助手袋「減重」

1. 定期清理：每周清理一次手袋，並取出不需要的物品。

2. 只帶必需品：了解實際需要攜帶的東西，雨傘和書等物品只在需要時帶。

3. 小手袋：有時只需選擇較小的手袋，即可助減少攜帶物品的數量。

4. 使用卡片套: 只帶重要的卡和身分證，無需帶備一般大小的銀包。卡片套可以收納日常使用的卡，並助減少錢包中保存收據、紙張或硬幣的重量。



4妙招助手袋「減重」(freepik)

淺色返工手袋襯搭法

淺色可為任何服裝增添青春和夏日氣息。因此建議使用腮紅粉紅色手袋，這種淺玫瑰色非常適合夏天。配搭花卉圖案、粉彩和白色調，更能營造清新及女性化的氛圍。此外，海洋綠既清爽又百搭，與各種膚色和服裝相得益彰，可襯搭中性色、珊瑚色或黃色等大膽色調。

要襯搭淺色手袋，而又不會顯得過於休閒。以下是一些造型技巧：

1. 流行色彩：將淺色袋與單色工作造型搭配，如海軍藍或白色襯衫，以及米色褲子。這會為造型增添趣味，在維持專業形象的同時，仍感覺輕盈和夏日。

2. 與中性色調平衡：將腮紅粉紅色或海泡綠色袋與中性色服裝搭配，如灰色裙子套裝，可創造專業形象，但仍然充滿夏日氣息。

3. 選擇海洋泡沫綠色斜揹袋，搭配性感的Floral print連身裙，以打造有趣和年輕的感覺。



托特袋的好處和壞處

好處：

1. 寬敞：非常適合攜帶工作所需的所有物品，例如筆記型電腦、文件和水瓶。

2. 悠閒時尚：帆布或皮革托特袋既時尚又實用，為工作造型增添輕鬆的氛圍。



缺點：

1. 雜亂：手提托特袋沒有隔層，因此可能難找到裡面的東西。

2. 壓力：由於托特袋通常單肩攜帶，因此會給身體帶來壓力，尤其是當它們很重時，並隨著時間變久，或會導致肌肉疼痛和背部問題。

