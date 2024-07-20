編織手袋｜如何配搭大熱鈎織單品？4大穿搭技巧 助你打造夏日造型

【編織手袋/鈎織穿搭】來到夏日，陽光海灘絕對是座上客，另外少不免渡假感與悠閒感兼備的鈎織、編織單品。想打造獨特的夏日造型，絕不能隨意馬虎地襯搭單品，《01女生》今次邀請到造型師Elma Li，分享應該如何選擇合適編織手袋以及搭配編織手袋的秘笈。入手編織手袋前，大家不妨攻讀一下！



《01女生》4位記者為大家推介近期愛用的返工手袋，當中包括Hermès、ISSEY MIYAKE、Longchamp、ete!，以及女神韓韶禧都愛的小眾品牌。另外，亦會加入評分和公開手袋內常備的物品，到底會有甚麼呢？

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如何配搭大熱鈎織單品？（freepik）

4大夏日穿搭技巧！

想為度假或玩樂增添氛圍，編織包自帶無憂無慮、冒險的風格，非常適合戶外活動與假期。Elma更分享4大穿搭：海灘時尚風格、別緻波西米亞風、辦公室穿搭以及約會時尚風，大家可以以作參考。

編織手袋如何配搭?（freepik）

4大夏日穿搭技巧：海灘時尚風格

旅遊放鬆或度假時，可以用將色彩鮮豔的編織包與清爽的夏季連身裙或亞麻短褲搭配，打造休閒、時尚兼備的海灘時尚風格！

4大夏日穿搭技巧：別緻波西米亞風格

如果想要打卡為主的話，不妨選擇波西米亞風格，將編織包與飄逸長裙、牛仔短褲或鉤針上衣搭配，營造出別緻的節日氛圍。

4大夏日穿搭技巧：辦公室穿搭

想為沉悶的辦公室日常穿搭，加入夏日氣息，可以選擇幾何或簡約設計的中性色針織包，不會打扮得過於休閒，同時與專業的工作服飾相得益彰，增添一絲手工魅力。

4大夏日穿搭技巧：約會時尚風格

下班過後，想與閨密好友、另一半微醺聚餐，為生活增添一絲甜。黑色洋裝、高跟鞋亦可以搭配中性色針織包，形成優雅又時尚的晚間鮮明對比。

如何選擇合適編織手袋？

提到時尚與風格，Elma 分享道比例是最關鍵的要點。看似悠閒好搭的編織手袋，其實形狀、體積亦會影響整體穿搭風格！

對於個子小的女生，太大或笨重的針織包會壓垮她們的身材，讓她們看起來更小，選擇臀部以上的手袋則能有助視覺上拉長身形；另外亦要創造視覺平衡，選擇能夠顯高、顯線條的單品。

Elma 建議小個子女生選擇小巧或輪廓纖細的編織手袋。穿搭上亦要平衡編織手袋的體積，可以多選擇高腰下裝，例如緊身牛仔褲或鉛筆裙，搭配短或合身的上衣，有助拉長身形比例，產生長腿小蠻腰的視覺效果。

小個子女生搭配編織手袋要注意視覺平衡（freepik）

而高個子女生能夠更自由地、大膽地嘗試不同的編織手袋，不會因尺寸而影響身體比例。Elma 建議高個子女生使用Oversized 或休閒風的包包，搭配闊腿褲和長裙，能夠輕鬆造出修長的身形以及休閒、輕鬆的氛圍。