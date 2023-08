七夕2023｜盤點7約會推薦手袋！LV推免費貼圖　Furla注入甜心圖案

七夕2023|七夕將至(22日),不知情侶們會如何慶祝?為增添儀式感,部分人當日都悉心打扮,當中當然不少得注入七夕相關的元素。除了化妝和襯衫,約會必備添氣質的手袋,同時讓自己保持好心情,以下盤點7個品牌的七夕系列手袋,不知哪個是你的心水?



相信近期最引人熱議的七夕話題,便是LV推出免費下載的限定LINE貼圖,以吉祥物Vivienne為靈感,搭以紅色愛心圖案,擺出可愛動作。品牌在台灣官方LINE帳號中,亦設4張限定情人節桌布,看來簡潔時尚。

此外,品牌亦挑選不少牛奶粉紅色手袋,作為七夕約會造型。其Cluny Mini手袋以經典的梯形設計,配襯漸變色標誌,打造出知性優雅感覺。手袋容量大,配搭布織粗肩帶,平衡日常和高級感覺,格外具親切魅力。

素來充滿少女般甜美風格的Dior,今年七夕也不例外,最新推出心形鏈扣手袋,增添節日的戀愛氛圍。手袋透過縫紉技術,製出心形圖案,配搭經典藤格紋,低調得來有有優雅和細緻的感覺。加上金屬鏈扣帶,非常適合襯搭連身裙。

七夕2023|手袋盤點2. Dior Caro Heart Pouch with Chain(Dior官網)

為迎接中國情人節,LOEWE特意推出限定系列,以熱門的Hammock Hobo迷你手袋,將優雅魅力爆發。手袋呈半月外形,帶出既流暢又優美的感覺,配以創意扣帶,可作側揹或腋下手袋,將手袋兩角貼住打結,還可轉成手提款。雖然限定版暫在台灣有售,扣帶位置會有兩顆星星串飾,不過香港也有多色選擇,展現出優雅氣質。

以簡約舒適為主的Loro Piana,亦有推出七夕情人節限定系列,讓女生們約會時,都穿得舒服自在,盡顯知性溫婉魅力。手袋是充滿少女心的Vanity Case(化裝袋),以貼近膚色的淡粉色,締造自然真摯的氣息,加上闊版設計,增加手袋容量,也能擺放較小的縮骨遮,非常方便,即使在日常使用,都可散發優雅感覺。

Furla近日推出的Furla For Love七夕膠囊系列,將經典的Zoe和Opportunity系列,注入俏皮可愛的粉色心形及標誌性Arch印花,搭以柔和色彩,帶來甜美浪漫的感覺。手袋外形典型,適合配搭悠閒和純潔的造型,展現自然不造作的真的風格。

充滿活力繽紛的Marni,在這次的七夕情人節限定系列中,糅合愛的元素,於經典熱門的Tropicalia手袋,繡上心形刺繡設計,散發玩味之餘,展現出自然甜美氛圍。手袋傾向悠閒路線,加上容量大的優點,適合在今個夏天使用和打卡。

七夕2023|手袋盤點6. Marni 七夕情人節限定系列 YOU AND ME Tropicalia 水桶袋(Marni提供)