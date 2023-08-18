七夕2023｜盤點7約會推薦手袋！LV推免費貼圖　Furla注入甜心圖案

七夕2023｜七夕將至（22日），不知情侶們會如何慶祝？為增添儀式感，部分人當日都悉心打扮，當中當然不少得注入七夕相關的元素。除了化妝和襯衫，約會必備添氣質的手袋，同時讓自己保持好心情，以下盤點7個品牌的七夕系列手袋，不知哪個是你的心水？



七夕2023手袋盤點1. Louis Vuitton Cluny Mini $22,700

相信近期最引人熱議的七夕話題，便是LV推出免費下載的限定LINE貼圖，以吉祥物Vivienne為靈感，搭以紅色愛心圖案，擺出可愛動作。品牌在台灣官方LINE帳號中，亦設4張限定情人節桌布，看來簡潔時尚。

此外，品牌亦挑選不少牛奶粉紅色手袋，作為七夕約會造型。其Cluny Mini手袋以經典的梯形設計，配襯漸變色標誌，打造出知性優雅感覺。手袋容量大，配搭布織粗肩帶，平衡日常和高級感覺，格外具親切魅力。

七夕2023｜手袋盤點1. Louis Vuitton Cluny Mini (LV官網)

七夕2023｜LV推出免費下載的限定LINE貼圖。(LV)

七夕2023手袋盤點2. Dior Caro Heart Pouch with Chain $9,100

素來充滿少女般甜美風格的Dior，今年七夕也不例外，最新推出心形鏈扣手袋，增添節日的戀愛氛圍。手袋透過縫紉技術，製出心形圖案，配搭經典藤格紋，低調得來有有優雅和細緻的感覺。加上金屬鏈扣帶，非常適合襯搭連身裙。

七夕2023｜手袋盤點2. Dior Caro Heart Pouch with Chain(Dior官網)

七夕2023手袋盤點3. LOEWE Mini Hammock Hobo Bag

為迎接中國情人節，LOEWE特意推出限定系列，以熱門的Hammock Hobo迷你手袋，將優雅魅力爆發。手袋呈半月外形，帶出既流暢又優美的感覺，配以創意扣帶，可作側揹或腋下手袋，將手袋兩角貼住打結，還可轉成手提款。雖然限定版暫在台灣有售，扣帶位置會有兩顆星星串飾，不過香港也有多色選擇，展現出優雅氣質。

七夕2023｜手袋盤點3. LOEWE Mini Hammock Hobo Bag (LOEWE提供)

七夕2023手袋盤點4. Loro Piana Pocket Pouch

以簡約舒適為主的Loro Piana，亦有推出七夕情人節限定系列，讓女生們約會時，都穿得舒服自在，盡顯知性溫婉魅力。手袋是充滿少女心的Vanity Case（化裝袋），以貼近膚色的淡粉色，締造自然真摯的氣息，加上闊版設計，增加手袋容量，也能擺放較小的縮骨遮，非常方便，即使在日常使用，都可散發優雅感覺。

七夕2023｜手袋盤點4. Loro Piana Pocket Pouch(Loro Piana提供)

七夕2023手袋盤點5. Furla Opportunity Mini Tote & Zoe Mini Shoulder Bag

Furla近日推出的Furla For Love七夕膠囊系列，將經典的Zoe和Opportunity系列，注入俏皮可愛的粉色心形及標誌性Arch印花，搭以柔和色彩，帶來甜美浪漫的感覺。手袋外形典型，適合配搭悠閒和純潔的造型，展現自然不造作的真的風格。

七夕2023｜手袋盤點5. Furla Opportunity Mini Tote & Zoe Mini Shoulder Bag (Furla提供)

七夕2023手袋盤點6. Marni 七夕情人節限定系列 YOU AND ME Tropicalia 水桶袋 $7,700

充滿活力繽紛的Marni，在這次的七夕情人節限定系列中，糅合愛的元素，於經典熱門的Tropicalia手袋，繡上心形刺繡設計，散發玩味之餘，展現出自然甜美氛圍。手袋傾向悠閒路線，加上容量大的優點，適合在今個夏天使用和打卡。

七夕2023｜手袋盤點6. Marni 七夕情人節限定系列 YOU AND ME Tropicalia 水桶袋(Marni提供)

七夕2023手袋盤點7. Anteprima 30th Anniversary Wirebag with Whote Neon Light $2,695

相信不少人都對Anteprima的Wirebag印象深刻，以鉤織的方式，將塑膠線編織成手袋。這款以銀灰色為主，搭以少許透明感，搶眼得來不會誇張，略帶型格玩味。手袋特別加入「Love」文字，清晰明確地表達出愛意。