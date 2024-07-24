夏日穿搭｜背心、一字肩容易露出內衣？5招解決尷尬 輕鬆露背露肩

來到夏日，要盡情享受陽光，吊帶、背心、一字肩等清涼服飾可謂必備單品。盛夏雖好，不過同時亦要小心尷尬情況出現。提到尷尬情況，你第一時間會擔心大汗淋漓令汗臭味出現、忘記脫毛還是身材管理未夠努力？其實穿上露膚度高的服飾，更要擔心內衣外露的問題，這個魔鬼細節影響穿搭整體和諧與時尚度。



不想尷尬情況出現，事前提早準備十分重要，除了可以入手隱形內衣Nude Bra、平口內衣「小可愛」Bra Top或有內置胸墊的服飾。擔心承托力或安全感的女生，亦可以善用原本的內衣，利用小技巧將胸圍肩帶收起，既保留聚擺效果，展現優美胸型同時不影響外觀。

夏日會穿上露膚度高的服飾，事前提早準備十分重要！（IG＠jennierubyjane）

內衣隱藏術：1. 一字肩必學

脫下一邊的內衣肩帶，離開手臂後，將肩帶撟一圈並重新套上，重疊至另一邊手臂；這樣既不怕內衣外露以及移位。

內衣隱藏術：2. 套頭背心

將內衣肩帶拆開，並將兩邊下方肩帶合扣成一條，再套在頭上。

內衣隱藏術：3. 平口小可愛

將內衣肩帶拆開，並將左肩帶扣向右肩帶，右肩帶扣向左肩帶，窂固又美觀。

內衣隱藏術窂固又美觀！（IG＠newjeans_official）

內衣隱藏術：4. 交叉背心

不能拆開的內衣，可以借助X形扣或用一字夾、小綁帶等工具，讓肩帶交叉成X型。

內衣隱藏術：5. 沒有工具亦可以

沒有小工具的話，可以試試將肩帶放至最鬆，預先交叉並套在頭上。