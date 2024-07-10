OL上班穿搭｜6大返工搭配技巧　從2024春夏秀場輕鬆拿捏極簡時尚

近幾年隨著「極簡穿搭」的盛行，秀場上的時裝也逐漸變得更追求實用與便利性，對於上班族們更是一大「小確幸」。



妞編輯整理了2024年春夏秀場上值得學習的「6個穿搭」技巧，讓妞妞們每天都能方便快速又時髦地出門！

掌握2024春夏秀場6個穿搭秘訣，輕鬆提升上班時尚感！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2024春夏秀場6大搭配技巧（BOTTEGA VENETA官網；01製圖）

+ 9

1. 基礎單品＋變化性單品

每個人的衣櫃裡一定都有幾件出鏡率很高的基本單品，若想要將基礎款穿出時髦感的話，可以參考BALLY今年春夏秀場上的搭配：簡單的寬鬆襯衫配上不規則窄裙，在正式的風格間又增添了些許休閒感；另外洋裝部分則可以選擇下襬以花苞狀呈現的設計，幹練中又不失優雅感，一樣能展現出時尚的打工人品味！

2. 鬆弛卻俐落的套裝

妞妞們都知道套裝能夠充分展現出正式的氣場，但要如何穿才不會顯得過於死板呢？BOTTEGA VENETA的套裝透過如正肩、腰身、繭型褲或是修身版型的剪裁，讓其穿上身後呈現一種和諧的比例，如自帶墊肩的外套不用過分表現就能彰顯俐落感，柔軟的針織材質套裝透過「短版＋合身」的設計來表現鬆弛的態度！

3. 適度露肌展現自信

身在炎熱潮濕的香港，夏天穿衣服最重要的原則就是以「舒適、涼爽」為優先，GUCCI今年春夏秀場上的幾套LOOK提供給妞妞們很好的選衣方向：如V領開口設計的寬鬆襯衫、滿版印花的連身極短褲和再搭配厚底鞋等，聰明地選擇露出鎖骨或是大長腿，時髦又不失禮貌！

+ 10

4. 日常「休閒＋正式混搭」

有沒有妞妞們也和妞編輯一樣鍾情於這類「正式＋休閒」的混搭風格！CELINE本季以實穿的西裝外套、毛呢外套等配上復古的喇叭褲，方便日常上班通勤、下班聚會休閒的場合，或是妞編輯也很推薦搭配派對洋裝等較浮誇設計的風格，營造一種極致對比的反差魅力！

同場加映：OL通勤穿搭｜小資女3件百搭不敗單品 1件恤衫配襯出職場菁英氣場（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

5. 善用加分小配件

穿搭的重點在於小細節的著墨，前面有提到夏季穿搭多以輕便舒適為主要訴求，如何運用最少的配件強化造型感，這時妞妞們可以參考TOD'S 2024春夏的這幾套LOOK，色系離不開大地色、奶茶色等低飽和顏色，重點是腰間的皮帶配件，既可以當作腰包，又能掛上手套或是其他配件點綴，強調「有個性的造型」，妞妞們也能換成腰鍊達到同樣的效果呦！

6. 懶人先收合身洋裝

懶人們看過來！「洋裝單品」無疑是上班族們最好的幫手，想要展現簡約不簡單的氣場，妞編輯首推薄針織面料、合身以及貼領設計的款式，合身版型可以更凸顯身型，緊貼脖子的領口讓妞妞們看起來更有精神，最後配上一雙素面的跟鞋或平底鞋，照樣能給人是有精心打扮過的感覺！

同場加映：職場穿搭｜怎為上班增添儀式感？參考日本OL善用裇衫西褲4款單品（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 33

延伸閱讀：

IVE成員們的「6款精品包」精選！安俞真揹FENDI，張員瑛「這款」將完售

《驅魔麵館》金世正「LONGCHAMP包」怎麼挑？小資女可入手，編織包經典不敗！

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】