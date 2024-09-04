機場時尚7款精品旅行護照套　Jisoo最愛DIOR提花款、LV玫紅皮封套

追求出國儀式感的女孩們，來款精美的「精品LOGO」護照套能夠讓你的旅行更增添奢華氛圍！



此外，護照套還可以裝下信用卡、備忘紙條等，在免稅商品區想要拿出魔法小卡消費時也不需手忙腳亂，以下小編整理的7款，一定有一款會打中時髦精們的心！

出國旅行也要時尚，7款名牌護照套推薦，BLACKPINK Jisoo同款DIOR提花護照套你絕不能錯過！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

7款旅行必備精品護照套（DIOR官網；01製圖）

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1. CELINE

CELINE標誌印花護照套 $3,350



時尚迷一定會喜歡的CELINE老花，不論是做成短夾、包包或是護照套都好吸引人啊～採用凱旋門滿版印花搭配焦糖色的牛皮革襯裡，手感絕佳舒適，配有四個信用卡插袋和一個護照內格，拿在手上也是一款時髦配件！

2. DIOR

DIOR 30 Montaigne證件套 $3,700



Jisoo日前出席Dior 2024-2025秋冬高級訂製服系列發表會，在個人社群上傳了多張照片，難掩興奮之情。這款「30 Montaigne證件套」也成了焦點！以藍色Dior Oblique提花製成，正面飾有「CD」標誌是它的最大亮點，設有4個卡片隔層和2個貼袋，日常也能夠當作卡夾使用！

3. PRADA

PRADA Re-Nylon護照套 $4,550



PRADA這款「Re-Nylon護照套」簡約又不過度裝飾的設計，選用Re-Nylon製作並配飾有Saffiano皮革飾彰顯細節工藝，搭配經典搪瓷金屬三角標誌的中性風格，送禮、自用都適合，也很耐髒！

4. GUCCI

GUCCI OPHIDIA GG護照套 $3,200



愛好極繁主義的小編太喜歡GUCCI這款「OPHIDIA GG護照套」了，這款優雅的護照套採用米色和烏木色GG Supreme帆布製成，正面飾有品牌標誌性的織帶條紋和雙G細節，不論什麼時候看它都像在欣賞一件藝術品，老花控的人們不能錯過吧！

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5. LOUIS VUITTON

LOUIS VUITTON護照封套 $3,600



LOUIS VUITTON這款護照封套結合Monogram Macassar帆布和色彩鮮明的皮革飾邊，為旅途增添一抹色彩。這個實用配件除了可妥善保護護照，更設有四個名片夾層和一個貼袋，收納更井然有序。紡織襯裡與外部飾邊採用相同的鮮明色彩，令設計更添光采和獨特性！

6. BALENCIAGA

BALENCIAGA MEN'S PASSPORT HOLDER IN BLACK $3,900



最喜歡BALENCIAGA這種介於正式和惡搞風格的設計了！這款護照套外觀和我們原本的護照本有點類似，採用半霧面柔軟紋理小牛皮達到仿真效果，再搭配燙金的品牌LOGO和桂冠形商標，今年度最吸睛護照套非它莫屬！

7. FENDI

FENDI FF護照套 $3,450



奢華老花的另一個選擇——「FENDI」，外觀採用綴有棕色和煙草色提花FF布質細節設計，內含五個信用卡槽和護照夾層，適合出國時常東西超多的大家用作收納，底部配有精緻的鍍鈀金屬FENDI Roma字樣，實用性和高級感面面俱到！

出國行頭就是要時髦，今年收下一款「精品護照」走機場時尚路吧～

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