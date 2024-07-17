2024穿搭必備｜蛋糕裙風潮來襲　跟著泫雅Jisoo學習迷你短裙搭配

俗話說「時尚就是一個輪迴」，近幾年隨著Y2K復古潮流的興起，又能看到童年時期流行的泡泡襪、蛋糕裙以及金屬色眼影華麗回歸，而當中又以甜美可愛的「蛋糕裙」出鏡率極高，從精品時裝秀到日常生活，今年沒有入手一件似乎說不過去！跟着妞編輯一起來看妞妞們適合哪種蛋糕裙風格吧～



快來看泫雅、(G)I-DLE成員葉舒華、IVE成員Rei和女團ILLIT的蛋糕裙穿搭！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

韓星的蛋糕裙時尚穿搭（Instagram＠hyunah_aa；01製圖）

蛋糕裙顧名思義就是一種有著「層層設計」的裙裝，最常見的就是迷你短裙款式，像舒華、女團IVE成員Rei身上帶有荷葉邊的造型，適合甜美可愛的少女！再更進階一點的如泫雅的龐克格紋配靴子或是女團ILLIT選擇的緞面質地，蛋糕裙能滿足女孩們從舞台到日常的所有造型。

2024春夏蛋糕裙趨勢（Instagram@ganni；01製圖）

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2024春夏「蛋糕裙」趨勢

1. 知性俏皮風

MIU MIU初紡帆布迷你裙 $24,900、印花府綢迷你裙 $14,300



說到這股蛋糕裙風潮，MIU MIU在今年春夏亮相的眾多活動中，「POLO衫＋極短蛋糕裙」的標誌性LOOK成了今年的代表造型，將原先給人正式、嚴謹形象的POLO衫改良成較為活潑的版型，搭配初紡帆布迷你裙設計精美，其中荷葉邊又增添一抹優雅精緻的氣質，推薦高個的妞妞，在偶爾想要展現活力氣息的時刻可以穿上！

2. 甜美少女風

GANNI PINK TEXTURED CLOQUÉ MINI DRESS



如果妞妞們也對這類蛋糕裙設計有興趣的話，不妨關注來自丹麥的時尚品牌GANNI！這件柔和藕色的「PINK TEXTURED CLOQUÉ MINI DRESS」透過今年最流行的蝴蝶結細節，讓這些設計與身體的自然輪廓無縫銜接，具有女性化的蛋糕裙線條和精緻的細帶突顯了女性魅力。適合喜歡甜美中帶有個性的妞妞們嘗試，下身搭配牛仔褲也能展現不一樣的多層次穿搭！

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3. 華麗宴會風

Alice+Olivia JESSALYN BOW STRAP TIERED MAXI GOWN $8,550



Alice+Olivia今年春夏特地精華重現紐約時裝周《黑白舞會》場景，並且以優雅為中心打造眾多適合盛裝出席的服裝，妞編輯最喜歡這件「JESSALYN BOW STRAP TIERED MAXI GOWN」，靜看高冷迷人，穿上後搖曳生姿的薄紗蛋糕裙襬瞬間讓妞妞們成為聚會焦點，也因其黑白相間的基礎配色，即便搭配肩膀上的巨大蝴蝶結也顯得很合理！

4. 浪漫都會風

Self-Portrait PINK DOT MESH TIER MIDI DRESS



跟着Jisoo穿同款絕不會錯！倫敦時尚品牌self-portrait是許多中韓女星的衣櫥，品牌華麗又不失女性氣質的服裝款式，讓穿上它的人都能自在的穿梭在都市中。Jisoo在2024年春夏系列形象廣告中，這件鑲有鑽石飾邊的淺粉色點網中長連衣裙，宛如芭比電影中會出現的公主禮服，透過立體的分層裙擺設計更加凸顯層次，妞妞們可別小看粉色系單品的魅力呀！

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