名牌雨靴推薦｜雨天時尚必備！12大好看雨鞋：Hunter聯乘、LV好襯

夏天時雨時睛的天氣，變幻莫測。不想被天氣影響心情的話，除了要常備雨傘，一對好行、易襯的防水鞋更少不免！如果擔心防水鞋比較焗束，以免焗出噏味或臭味的話，不妨預先入手一對時尚雨靴，立即擺脫濕笠笠、令人不適的感覺。



一提到雨鞋、水鞋，還停留在俗氣，厚重笨實的感覺嗎？其實雨靴亦可以修飾腿型，優雅與實用防水功能兼備，打造出雨天時尚造型。

名牌雨靴推薦：Balenciaga CROCS™ BOOT IN BRIGHT HK$8,200

這款CROCS與Balenciaga聯手合作的高身雨靴，整款鞋以橡膠配合Crocs標誌性的Croslite泡沫材質而成，圓頭厚底的寬大設計，充滿前衛的時尚美學同時兼備舒適性。

名牌雨靴推薦：BURBERRY Rubber Marsh Stamp Heeled Low Boots HK$6,300

想為苦悶的下雨天增添活力，不妨選用明亮色彩的雨靴。BURBERRY 這款以橡膠和尼龍混紡打造的圓形鞋頭高跟雨靴，墨綠配色配以標誌性沙色 Burberry 格紋，正面點綴戰馬騎士浮雕標記，鞋底亦綴有 Burberry 字樣，展現獨特的雨天時尚。

名牌雨靴推薦：Hunter X OJOS

想入手雨靴的話，不能錯過的是防水效能見稱的Hunter，更曾是兩次世界大戰的軍隊用靴和獲皇室授勳加冕的品牌，高質量備受保證。作為知名品牌仍更積極創新，將雨靴時尚變得更多元。近期更釋出將與韓國時尚品牌 OJOS合作的消息，將Hunter 經典的Play 靴，結合解構元素與玩味感，打造出可以折疊、改變造型的全新聯乘造型。

名牌雨靴推薦： Louis Vuitton Drops 低筒平底雨靴 HK$8,550

想低調地展示時尚感？這款靈感源自牛仔靴的低筒平底雨靴，具備西部風格與多個標誌細節，橡膠鞋面防水又輕巧，配以可調節鬆緊的搭帶，能夠增添造型感。

名牌雨靴推薦：CELINE天然橡膠中筒雨靴 HK$ 8,100

不少人入手雨靴時，都會偏好方便穿脫的中筒雨靴，因為中筒雨靴能夠最有效修飾小腿，不論任何腿型以及身高亦能打造兼備時尚與保護功能。CELINE這款全黑色的天然橡膠中筒雨靴，具備靈活與透氣性，而且鞋款以100%的天然環保橡膠製成，那怕穿上一整天亦不怕產生異味！

名牌雨靴推薦：Chloé Eve thigh high boot HK$ 17,500

誰說下雨不能穿上高跟鞋？這款鞋靴出自 Chloé 2024秋季系列，Chemena Kamali以「The Beginning」為題，透過飄逸洋溢的活潑美感展現自由、女性嫵媚魅力與從容風格。這款Eve 過膝靴雖然不是以雨靴自居，但加上防水噴霧亦可以！閃亮小牛皮加上大腿處飾有十字交叉皮革鞋帶，將 70 年代風格的高筒靴、細高跟與經典尖頭等元素融合，時尚又優雅。

名牌雨靴推薦：Bottega Veneta Tire Chelsea Boot HK$10,900

除了選擇造型獨特的雨靴，吸睛的顏色配搭亦可以點綴造型。Bottega Veneta這款小牛皮切爾西靴，除了有數款顏色選擇，套穿式設計加上鞋側有鬆緊帶，波浪形橡膠設計配搭另類色彩，能夠讓你在人群中脫穎而出！

名牌雨靴推薦：Sam Edelman BRAXTON BOOT HK$2,000

重視舒適度的話，不妨入手擁有「舒適度能夠跑贏恐龍」美稱的Sam Edelman。這款Braxton 低跟靴子時，有著時尚且中性的外型設計，而且非常舒適，易於全天穿著，能夠輕鬆搭配不同打扮。

名牌雨靴推薦：Manolo Blahnik LUCHINO Black Calf Leather Knee High Boots HK$‌14,745

西班牙著名鞋履品牌 Manolo Blahnik 的高跟鞋一向極具特色，以精緻造工著稱。今年秋季系列，品牌向西班牙佛朗明哥舞、經典電影、超現實藝術和雋永不凡的事物等元素致敬，打造出多個創新系列，這款 LUCHINO亦是其中一員！

名牌雨靴推薦：Moncler Kickstream Rain Boots HK$4,800

想要多功能的雨靴？Moncler 2024秋冬系列以實用百搭的簡約風格打造的鞋款就能滿足到你，這款精緻優雅的踝靴，有可愛奶白與型格黑色配色，採用防水尼龍材質製成，防雨、防污於一身，套繩更可以特出小腿線條。

名牌雨靴推薦：Canada Goose Vancouver Rainboot HK$5,000

有「最強禦寒神器」之稱的 Canada Goose，其實發展歷史亦相當勵志：一開始名不經傳並在不起眼的小倉庫中成立，經過60年努力打拼，發展至今成加拿大的國寶級品牌。

品牌亦沒有因為成名而固步自封，今年更推出一款時尚與易於穿著於一身的雨靴，冰川藍新配色亦相當少女心。這款 Vancouver 不單防水，更能應付低至5°C 到-5°C的惡劣天氣，而且十分輕巧，舒適度與保護同樣兼顧！

名牌雨靴推薦：IZSEL Classic Rainboot HK$3,280

擔心及膝雨靴會影響外觀比例？意大利製造的IZSEL，打造出專為現代都市女性而設，將修飾線條的優雅設計與實用防水功能完美結合的 Classic。Classic不單是品牌的旗艦雨靴，為確保雨靴的耐用性和舒適度，鞋身採用 PVC 光面設計、TPU 混合鞋底與獨特的坑紋設計，加上流線形外形，能夠應付由職場到休閒場合的需要，輕鬆襯出雨天時尚造型。