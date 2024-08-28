皮革波鞋可襯出多種造型！造型師分享轉換上下班造型＋2保養貼士

皮革波鞋保養｜波鞋的舒適又易配搭，是不少鞋櫃必備，甚至擁有數鞋。而各運動品牌近年推出的款式更是花樣繁多，選材更是千變萬化，其中像是皮革是近年不少品牌選用，可讓波鞋多了幾分優雅和增添了高級觸感，但相較其它款式會更鞋保養。這次《01女生》邀請到專業造型師Silver Tam，和大家分享皮革製波鞋可如何搭配，以及保養的小貼士。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出波鞋的易襯度、實用度、舒適度以及價格，以幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

《01女生》4位記者為大家推介近期最常穿著的上班波鞋，當中包括adidas、New Balance、Onitsuka Tiger以及MIZUNO，都是時下熱門的款式。另外，亦會加入評分和分享她們的日常上班穿搭，當中還有不少穿搭小心思！

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利用休閒單品減低皮革波鞋的正式感（Freepik）

利用休閒單品減低皮革波鞋的正式感

皮革製的波鞋相較一般款式會較有正式感，很適合搭配西裝或正裝出席工作場合，打造出時尚又舒適的造型。但有時又有過於正式與場地不合，造型師Silver就建議可以搭配一些更休閒的單品，如低腰牛仔褲或迷你裙，並選擇色彩鮮豔的上衣來中和深色皮革鞋的嚴肅感。

皮革波鞋可以輕鬆在正式與休閒之間切換（Freepik）

轉換正式與休閒造型

假如下班後相約友人聚會，上班造型與休閑場所就顯得格格不入。造型師Silver就分享了小技巧，讓皮革波鞋可以輕鬆在正式與休閒之間切換，在會議時可搭配西裝外套和深色褲裝，下班後換上輕便的夾克和T恤，即可輕鬆轉換兩種不同風格。

2個皮革波鞋保養方法（Freepik）

皮革波鞋保養方法

皮革波鞋的獨特性，讓打扮造型可有更多變化，但在不同人印象中皮革製品都較難保養。Silver分享了兩個皮革製波鞋的保養方法，大家不妨可以參考一下。

1. 皮革波鞋需定期使用皮革護理產品進行清潔和保養，並在鞋子不穿時放入鞋撐保持形狀。

2. 避免將皮革鞋放置在潮濕或高溫環境中，這樣可以延長鞋子的使用壽命。