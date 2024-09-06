戒指尺寸教學｜5個簡易量度方法＋日本/美國戒指尺寸對照表

戒指尺寸怎麼量？向情侶送上戒指，一般都是驚喜為主。當量好了戒指尺寸後，而應該如果換算到其他國家的尺寸？如果能送上合適的戒指，對方定能感受到你的心意。所以要選擇到合指圍的尺碼，便得從日常細節著手。《01女生》整理各個量度指圍的方法，大家不妨參考！



戒指尺寸量度標準

一般購買戒指時，尺寸都是依據手指內圍周長及內環直徑為主，前者即是圍繞手指一圈的長度（手指圓周）；後者則為手指在平面時的闊度粗幼，亦可解為直徑。

戒指尺寸量度標準，要知內圍周長及內環直徑（01 製圖）

戒指尺寸對照表

不同的地區，他們所使用的戒指尺寸計算方式都有所不同。而日本。美國、歐洲等都是比較熱門的購買戒指的地區，所以只要知道手指的尺寸，就可以根據以下的戒指尺寸對照表，去選擇心水戒指。

戒指尺寸對照表（01 製圖）

戒指尺寸量度法1. 手機掛繩也可以是量度工具！

要在手指上圍一圈量度，可以使用既長又柔軟的日常物品輔助，例如每天幾乎都不離手的手機掛繩，如果是扁平的揹帶款式，量度時會較準確，只需輕輕在對方手上弄一圈，對方一般都不易察覺。

手機掛繩也可以是量度工具！(IG@lojeljourneys)

戒指尺寸量度法2. 簡易做法！戒圍卡

另一個不錯的做法，便是從伴侶的戒指首飾著手。首先觀察對方的戒指佩戴位置，如求婚戒便是左手中指的那款，可以趁對方不為意，拿起戒指並放在戒圍卡上配對，若然戒指內圍的圓形與卡上的一致，即為正確尺寸，而量度後結果在個兩個尺寸間的話，則選較大的尺寸。

戒圍卡參考，準確尺寸需向店內查詢和索取。(京華鑽石官網)

戒指尺寸量度法3. 戒圍圈

這個方法較為明顯，一般是雙方傾談和有共識後，購買婚戒和一般戒指時才用這方法。不少首飾品牌都有推出戒圍圈，只要在門店內逐個試戴金屬圈，便可找到合適的尺寸。佩戴時如果戒指壓肉不易脫，即為尺寸過小；如果戒指鬆動、可以轉動，即為尺寸過大。

戒指尺寸量度法3. 戒圍圈 (Diana Jewelry官網)

戒指尺寸量度法4. 紙吸管包裝不要丟！

除了手機繩，還可自製紙條來量度對方的戒圍。只要隨手拿一張紙，然後剪成長紙條，並在對手的手指上圍一圈，然後畫上標記，再放在間尺上量度，便可知道內圍周長。

此外，平日外賣時收到的紙吸管包裝，不要即時丟棄，可以充當紙條，偷偷量度對方的戒圍！

戒指尺寸量度法5. 僅需一條線！

最簡單的一個做法，便是準備一條柔軟的線，纏繞在對方的手指上，並以原子筆作標記，然後拉直放在間尺上量度內圍周長。

戒指尺寸量度需知

為求一個精準的尺寸，量度戒圍時，還要注意不同手指的內圍周長，即使是左手和右手或都有不同。此外，隨著溫差，身體或會因冷縮熱漲，而使手戒尺寸略有偏差。