戒指戴法｜戒指位置有不同意義？左右手這樣配戴結婚/求婚戒指！

【戒指戴法/戒指意義】戒指應該怎樣戴？首飾配件除了象徵時尚、幫助造型搭配，不同戒指的位置亦有其象徵意義以及功能，網絡流傳更可以開運順遂，輕鬆招桃花、招財運、助事業運程。今次就為大家掀開戒指戴法在愛情方面的意義！



左右手有不同象徵意義？戒指會隨著配戴身份、國籍以及左右手，因而有不同的象徵意義。例如歐美文化中認為戒指能夠代表情感及婚姻狀況，戴在右手屬於「戀愛中」的感情狀態、戒指戴在左手則代表「已婚」狀態。除了象徵情感及婚姻狀況，中華文化的風水學說角度，亦會將左手連結於「好運」，右手則為「保護」等象徵意義。

五指戴法可代表個性、戀愛觀？

戒指既可以得到好運，或是表達婚姻狀況，亦可以表達自己的個性。例如戴在拇指表達自信，戴在食指是個性獨立、自我，戴在中指則是隨和、重視家庭的，戴在無名指的為人處事淡然、不太計較，戴在尾指則是個敏銳觸覺的人。

想透過五指表達自己的戀愛觀，又擔心男女生戒指戴法會有差異，例如「男左女右」、五隻手指分別有追、求、訂、結、離等意味，結果遲遲未肯佩戴夢中戒指？其實只需注意自己的感情狀態即可，因為不同身份亦有相對應的配戴含意。

五指戴法代表的戀愛觀



拇指：比較強勢的個性，並正在積極地尋找對象

食指：左手代表被求婚，右手代表樂觀個性並正在積極地尋找對象

中指：左手代表已訂婚，右手代表已有穩定對象。

無名指：左手代表已婚，右手代表熱戀中

尾指：已離婚、不婚主義或決意單身



左右手這樣配戴戒指大有學問！（freepik）

求婚戒指怎樣戴？

除了一般的造型首飾，求婚戒指有正確戴法嗎？相傳古羅馬時期，認為左手無名指上有一條直通心臟的「愛情靜脈」（Vena Amoris），而佩戴在無名指上的戒指，則能夠與心臟相連，象徵著愛情的純淨和永恆。時至今日，求婚戒指被新娘的婚戒取代前，通常都會戴在左手的無名指上，以象徵準夫妻間的愛情和承諾。

結婚戒指怎樣戴？

在大多數婚禮儀式中，結婚戒指都會佩戴在左手的無名指上，以象徵著婚姻的紐帶和愛情的永恆。而婚禮儀式過後，則根據地方傳統、宗教信仰或個人偏好而有所不同，有些夫妻會疊戴求婚戒指以及結婚戒指，有些夫妻會在特定場合單獨佩戴結婚戒指；有些人會換成其他戒指或信物，以作交替佩戴。