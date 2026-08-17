Jennie高級感穿搭公式：甜酷運動風、隨性牛仔風｜星級穿搭研究所

韓國女團BLACKPINK頻頻活動，成員Jennie更經常分享自己的穿搭造型。眾所周知，BLACKPINK以4人4色予人不同個性，當中Jennie便較俏皮性感，有著鮮明風格，更被喻為「人間香奈兒」。Jennie一直亦大膽嘗試多個崗位和造型，以下整理她的日常穿搭，到底「人間香奈兒」怎樣形成？



韓國歐美時尚大行其道，不少女星的造型，都能穿出她們的風格，打造適合自己的個人形象。「01女生」特別打造「女星穿搭研究所」，為大家盤點她們的活動穿搭，並持續整理最新所穿著的服飾，以及背後隱藏的穿搭技巧，讓大家都能從中偷師！

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BLACKPINK Jennie穿搭公式｜運動時尚

Jennie與adidas Originals最新聯乘廣告片段曝光！在預告中，Jennie穿上清新耐看的淡藍色三條紋運動外套，搭配經典的黑色白間短褲、白色條紋襪，再加上充滿運動風的雙麻花辮造型，演繹她標誌性的甜酷風。系列將於9月1日推出，看來即將掀起全新的運動時尚穿搭熱潮。

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜ 舞台不斷變裝

為舞台帶來不同變化，Jennie喜歡展現多個視覺上的饗宴。她都會以一套服裝為主，隨著各樣歌曲配搭不同單品，例如轉換褲子或穿上外套等，締造出不同的風格。

在芝加哥音樂節「2026 Lollapalooza」中，她穿黑色皮革bra top搭高腰束帶短褲，看來性感和搖滾，並在開場時配襯短外套、低腰牛仔褲、長麂皮腰帶和羽毛頭飾，營造出隨性自由的魅力。而在表演期間，她亦有分別穿上麂皮長外套、羽毛上衣或白色紗籠，透過變裝為舞台增添華麗感覺。

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜ 舞台不斷變裝 (Getty Images)

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜ 舞台不斷變裝 (IG@lollapalooza)

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜ 舞台不斷變裝 (IG@lollapalooza)

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜ 蕾絲龐克風

型格的女性龐克風格，非常適合Jennie的大膽個性。她在丹麥的Rosklide Festival 2026舞台上登場，以蕾絲作為造型重點，並以不同圖案及層疊方式，打造出獨特的層次玩味，加上隱藏的墊肩設計，為造型暗地裡提升輪廓，展現出好身材。她亦為造型套上牛仔褲和黑色長靴，締造出隨性的牛仔風格。

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜ 蕾絲龐克風 (Getty Images)

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜ 蕾絲龐克風 (Getty Images)

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜ 熱美式風格

在美國大型戶外音樂節《The Governors Ball Music Festival》的第三天，Jennie驚喜登場熱唱多首歌曲，掀起全場氣氛高漲。她先披著一件毛茸黑色外套，並隨音樂起奏脫下，露出對比層次和色調鮮艷的bra top，配搭層次牛仔短裙，加上藍色格紋恤衫纏腰，以及垂墜的頸鏈吊墜，締造出隨性的美式街頭風格，看來充滿性感與個性的魅力。而黑色長靴更添型格味道。

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜ 熱美式風格 (Getty Images)

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜ 熱美式風格 (Getty Images)

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜夏日復古風情

CHANEL 2026工藝坊系列時裝秀，從美國紐約到韓國首爾再度舉辦，全球品牌大使Jennie壓軸現身出席，以復古的夏日度假造型，展現出陽光性感的魅力。造型帶有海軍服飾元素，同時低胸與修腰的設計，亦增添健康性感的魅力，非常適合Jennie的隨心個性。

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜夏日復古風情 (CHANEL提供)

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜閃耀性感造型

Jennie同時為時裝秀擔任表演嘉賓，以閃亮的衣料和斜紋軟呢設計，締造奢華和悠閒的魅力。同時配搭性感上衣，以細緻刺繡工藝，締造女性柔和與知性的氣息，同時展現神秘性感的感覺。

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜閃耀性感造型 (CHANEL提供)

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜經典黑裙與超現實主義的完美結合

Jennie受邀出席於紐約舉行的《TIME100》Gala 晚宴，穿上Schiaparelli 2026 秋冬系列的黑色禮服，上身U形立體胸線剪裁、腰間若隱若現薄紗拼接，再配上極幼的金扣黑色皮帶，完美地勾勒出Jennie緊緻的腰肢與直角肩線。妝髮上，Jennie以優雅的復古盤髮造型亮相，配以份量感十足的梨形鑽石垂墜耳環，以及精緻清透的裸妝，讓整體造型更顯乾淨且具高級感。

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜經典黑裙與超現實主義的完美結合 (Getty Images)

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜同一舞台換4種LEJE造型風格

由音樂串流平台Melon舉辦的Melon Music Awards（MMA），在12月20日進行，當中Jennie驚喜參與及演出，以朝鮮時期文學家金天澤編纂的《青丘永言》內文，寫滿整套白色雪紡斗蓬，盡顯韓國傳統壯麗與優雅的美學。而裡面襯搭的白色短衫和短褲，展現出淨白的氛圍，繼而突顯斗蓬的設計。在脫下斗蓬後，Jennie的上衣鈕扣結亦帶有韓服元素，配搭修腰及皺褶紡紗的設計，看來知性優雅。她其後改穿上黑色墊肩長外套，予人型格感覺。

Jennie以朝鮮時期文學家金天澤編纂的《青丘永言》內文，寫滿整套白色雪紡斗蓬，盡顯韓國傳統壯麗與優雅的美學。(IG@leje.official)

Jennie在表演〈Like Jennie〉時，則穿上閃亮的銀色波點外套，展現出時尚玩味。而在每片圓形布塊上，更印有Jennie的韓文名字，總計2,000片，由金箔工匠耗時 200 小時打造。此外，她在同一個舞台上，以少許的造型變動，展現出4種不同風格，亦令人印象深刻。

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜柔和溫婉的馬甲禮裙

在MMA的紅地氈上，Jennie選擇莊重和優雅的形象，穿著Georges Hobeika 2025秋冬系列禮裙出場。透過闊領和修腰的馬甲曲線設計，展現出姣好身材，而多重黑色紡紗長裙，亦加強漏斗形身材的廓形。至於髮型方面，她則以簡潔的低馬尾和白色髮飾，締造出柔和溫婉的氛圍。

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜柔和溫婉的馬甲禮裙 (Getty Images)

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜型格泳衣穿搭熱潮

在高雄的演唱會上，Jennie穿上性感CHANEL bra top及同款褲子，配搭牛仔褲、長靴及皮革外套，締造出中性型格的魅力，同時展現出性感。而胸口上的黑色山茶花頸鏈，不僅非常注目，而且為整體造型，增添一致的強勢氛圍。

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜型格泳衣穿搭熱潮 (IG@jennierubyjane)

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜高貴毛茸外套

在稍涼的天氣下，以毛茸外套襯搭露腰造型，是個不錯的選擇。在巴黎時裝周期間，Jennie以白色V領背心和黑色內搭，配搭寬闊的低腰mom jeans，營造悠閒的街頭魅力。外面搭以灰色外套，透過膨脹的oversize廓形，與裡面形成趣味的對比。

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜高貴毛茸外套 (IG@jennierubyjane)

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜甜美可愛女孩

今季繼續流行蝴蝶結造型，Jennie穿上Maison Margiela白色束腰上衣，透過皺褶營造甜美少女感覺，配搭Jaded London直間短褲展現中性和悠閒。她亦戴上亮眼的紅色Beats Solo 4特別耳機，兩邊的蝴蝶結為整體增添可愛的氛圍。

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜甜美可愛女孩 (IG@jennierubyjane)

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜波希米亞風格

蕾絲和條紋圖案，都是波希米亞風的元素，Jennie穿上Collina strada上衣，以不同布料材質拼接，締造出帶曲線廓形的層次線條，同時展現性感，再配襯ERA直腳牛仔褲，以及FOUNDRE手鐲，看來充滿優雅和閒適的氛圍。

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜波希米亞風格 (IG@jennierubyjane)

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜俏皮亮麗

性感得來帶有妹妹般的俏皮魅力，Jennie在新歌〈JUMP〉的造型中，穿上Samuel Lewis的黑色馬甲，配搭CHANEL的配飾，以提升一致性的造型感，同時平衝性感，予人恰到好處的和諧感覺。加上型格長靴及可愛的眉上瀏海，展現出可鹽可甜的俏皮魅力。

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜俏皮亮麗 (IG@jennierubyjane)

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜運動未來感

個性陽光的Jennie非常適合運動造型。她在BLACKPINK演唱會的個人舞台上，穿小眾品牌LEJE的訂製造型，透過拉鏈、塗鴉、眼鏡和長靴等元素，締造中性型格的未來感街頭魅力。

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜運動未來感 (IG@jennierubyjane)

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜清涼短版背心

在準備演唱會的時候，Jennie更穿上自己品牌的Ruby Eye背心，配襯意大利戶外鞋品牌ROA的迷彩帽子及adidas太陽眼鏡，展現出型格率直的個性。背心上衣今季大熱，不僅清涼舒適，而且貼身剪裁展現微性感，締造出陽光活力。

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜清涼短版背心 (IG@jennierubyjane)

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜Jean Paul Gaultier圖案印花

Jennie日前為Jean Paul Gaultier拍攝一輯造型照，充滿女性氣場的迷人性感魅力，引起不少討論。其中一套便以掛頸的無袖設計，加上印花圖案，締造出街頭的時尚品味。

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜ean Paul Gaultier圖案印花 (IG@jennierubyjane)

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜Met Gala貴族優雅

今年的Met Gala主題為「Superfine: Tailoring Black Style」，Jennie穿上CHANEL的訂製服飾，運用西裝的俐落感打造輪廓，並以一字肩的設計，來增加肩膊寬度，展現出斗漏身材比例。在黑色主導的造型上，襯搭一點對比的白色珍珠和山茶花，更顯出個性鮮明的魅力，加上紳士帽別具老佛爺時期的優雅美學。

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜Met Gala貴族優雅 (IG@jennierubyjane)

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜艷麗雀斑造型

由Billboard於2007年起設立的「Women in Music」大獎中，Jennie奪得2025年「全球影響力獎」！她於台上感慨表示，向所有敢於夢想、創造及以自己視野影響世界的女生致敬，「女生都是強大的，當我們團結起來，每一步都能互相扶持和推舉。」同時她亦有致謝自己的BLACKPINK隊員。

忠於自己風格的Jennie，當晚穿上Zuhair Murad的2025秋季紅色禮服，以線條輪廓展現美態，同時綴以簡單閃鑽，締造知性優雅氣場。她亦配襯Uniform Objects的紅寶石頸鏈和Effy戒指，全身都展現出「Ruby」的個人宣言。為營造出自由隨性的特質，她特別以雀斑妝提升造型的個性活力。

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜艷麗雀斑造型 (IG@jennierubyjane)

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜粉嫩多巴胺

即將推出最新個人專輯的Jennie，在預告中以多個造型，展現出不同的氛圍。其中她穿上Dsquared2的針織披肩，以粉嫩的多巴胺色調，提升亮眼感覺，加上毛茸茸的材質，配襯Versace銀色slingback，散發輕奢魅力之餘，亦帶有Y2K的年輕活力。

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜粉嫩多巴胺 (IG@jennierubyjane)

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜陽光性感

新歌〈Mantra〉的另一造型，則較有陽光魅力，以清純的白色運動造型，加上貼身剪裁，締造小清新性感。她所穿的黎巴嫩品牌Raga MalakV領上衣及迷你游泳短褲，均以中間的線條為賣點，配搭重覆文字，展現出整齊和細緻的感覺。

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜陽光性感 (IG@jennierubyjane)

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜貴族學園風

Jennie也喜歡學院風格！在日前的2NE1演唱會首爾場中，她以海藍色恤衫搭啡色毛衣，締造出知性的書生魅力。在下身方面，她則選擇Jaded London的同色系格紋低腰短裙，提升整體一致和諧感，加上泡泡襪增加長腿比例，看來更添高雅氛圍。她亦配襯CHANEL牛仔布手袋，展現出舒適隨性的感覺。

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜貴族學園風 (IG@jennierubyjane)

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜鄰家女孩

Jennie日前參與韓國綜藝《我是加百列》，體驗郊外生活，當中她便以鄰家女孩的服飾，展現出甜美迷人的一面。當中她穿上韓國品牌Àvie muah的薄紗皺褶上衣，配搭rolarola淺藍流蘇蛋糕裙，看來充滿柔和的小公主感覺，雖與平日的強勢氣場相反，卻同樣合適Jennie。

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜鄰家女孩 (《我是加百列》劇照)

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜性感西部牛仔

在新歌〈Mantra〉的預告片中，Jennie以奪目的紐約品牌Ben Doctor紅色格紋上衣，吸引眾人注意。這個造型帶有西部牛仔風格，運用fringe（流蘇）、皮帶及CHANEL長吊墜頸鏈，展現出舒適和隨性感覺，加上露腰及短褲剪裁，散發出自然的性感魅力。

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜性感西部牛仔 (IG@jennierubyjane)

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜百老匯懷舊風

在宣傳新專輯的「pretty girls」概念時，Jennie穿DIESEL白色恤衫，中間的鏤空圖案剪裁，透出身體肌膚，略帶性感魅力。為減輕大地色調的沉悶感，她特別運用黑白對比色調，增加強烈對比，如在黑髮上繫白緞帶，亦配襯可愛的CHANEL爆谷造型手袋和千鳥格山茶花，打造出百老匯的懷舊風格。

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜百老匯懷舊風 (IG@jennierubyjane)

BLACKPINK Jennie穿搭公式｜高雅性感

在宣布與哥倫比亞唱片簽訂合作時，她以全黑造型拍攝造型照，看來簡潔和美艷。她穿上Vivienne Westwood的長袖馬甲上衣，透過皺褶及泡泡袖設計，打造出斗漏般的身材比例，加上迷你短裙和絲襪，展現出莊重和輕熟魅力。