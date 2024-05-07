Met Gala女星造型盤點：Zendaya穿兩款古董裙、Jennie不選CHANEL?

Met Gala是每年一度的時尚盛事，出席的城中名人都會根據主題，打扮成不同造型，以吸引鏡頭捕捉，往往帶來大量話題。繼上次向老佛爺Karl Lagerfeld致敬，今年主題為「Sleeping Beauties：Reawakening Fashion」，而晚宴dress code則為「時光花園」（The Garden of Time），令人期待一眾女星的「花仙子」造型！以下盤點其中X位的亮眼穿搭，包括宴會常客Jennie、楊紫瓊、Gigi Hadid及Doja Cat，不知大家覺得哪位最貼近主題呢？



被喻為「時尚界奧斯卡」的Met Gala，今年在當地時間5月6日、假紐約大都會藝術博物館（The Met）舉行，期間聚集各人時尚界巨星，為場面增添星光熠熠。至於Met Gala的聯合主席，則由Zendaya、Jennifer Lopez、Bad Bunny及「雷神索爾」Chris Hemsworth擔任。而LOEWE創意總監Johnathan Anderson及TikTok行政總裁Shou Chew，亦是今次大會的榮譽主席，協力為活動增添隆重。

2024 Met Gala女星造型1. 楊紫瓊

剛獲頒予美國總統自由勳章的楊紫瓊，近年出席多項時尚盛事。作為Balenciaga全球品牌大使，她選擇品牌的銀色皺褶禮服出席2024 Met Gala，展現出未來和優雅感覺之餘，亦不失玩味。為增添高雅氣場，她佩戴CINDY CHAO The Art Jewel系列耳環、戒指和胸針，當中耳環由1,625顆白鑽、黃鑽及沙弗來石（tsavorites）組成，合共約92.65克拉。

2024 Met Gala女星造型1. 楊紫瓊 (CINDY CHAO提供)

2024 Met Gala女星造型2. Jennie

被喻為「人間香奈兒」的Jennie，去年穿著甜美的山茶花禮裙，引起不少關注。今次她則收起CHANEL的高雅感，改以帶成熟性感的ALAÏA寶藍色禮裙，展現出不一樣的魅力。禮裙以簡約的皺褶設計，配搭露腰及拖尾剪裁，加上腰間的鏈子點綴，既有著法國女生的氣質，同時散發東方的性感魅力。

2024 Met Gala女星造型2. Jennie (IG@jennierubyjane)

2024 Met Gala女星造型3. Doja Cat

每年造型都成焦點的Doja Cat，昨晚已經以被鋪造型，與VETEMENTS創意總監Guram Gvasalia一起挑選戒指，引起不少關注，網民更認為她或是在Met Gala開始前，已預演「睡美人」的角色。有別於美艷的花園造型，她僅穿VETEMENTS連身長Tee，其以濕身（wet look）造型出席，展現出反差感的一面。而在妝容上，她亦特別化上淚眼，並加入閃粉，營造出喜悅感覺。

Doja Cat昨晚已經以被鋪造型，與VETEMENTS創意總監Guram Gvasalia一起挑選戒指，引起不少關注。(IG@dojacat)

2024 Met Gala女星造型3. Doja Cat (IG@vetements_official)

2024 Met Gala女星造型4. Cardi B

饒舌天后在登場時，由多位猛男協助將其裙襬旋轉提起，展示出夢幻和華麗的一面。她身上所穿的黑色紡紗禮裙，出自剛堀起的中國設計師品牌Windowsen，創立約5年，已得到鄭秀文、蔡依林、BLACKPINK及Madonna等女星支持，以怪異美和大膽前衛的設計，展現出另類的美感。禮裙利用多塊紡紗拼接而成，看來略為浮誇，但在隆重的Met Gala上，則顯得超級適合。

2024 Met Gala女星造型4. Cardi B (IG@windowsen)

2024 Met Gala女星造型5. Zendaya

作為聯合主席之一的Zendaya，一連換上兩套禮服，同樣以病態美和艷麗風格，展現出茶會打扮。她先以Maison Margiela的藍黑間紋禮服現身，配搭果實造型點綴，感覺十足貴婦般高雅和霸氣。禮服為創意總監John Galliano設計，重新演繹出其在位Dior時，所打造的1999年高訂系列，同時呼應「Reawakening Fashion 」的主題。

2024 Met Gala女星造型5. Zendaya (Maison Margiela提供)

另一套禮裙則為Givenchy 1996春季高訂系列，同樣出自John Galliano之手，是他掌舵品牌首個高訂大秀時的作品，由Zendaya設計師團隊在古董禮服店購入，因此Zendaya這次可謂誠意十足！黑色禮裙展現出哥德式風格，並加入馬甲和皺褶等元素，而禮帽上亦大量運用鮮花增添華麗，配合較淡色的妝容，締造出病態美艷的感覺。

2024 Met Gala女星造型6. Gigi Hadid

擁有甜姐兒魅力的Gigi Hadid，把焦點都放在下半身的設計。她選擇紐約品牌Thom Browne的禮服，巧紗地將魚尾剪裁及皺褶設計混合，綴以優雅的花卉圖案，並以黑色線條勾勒出活力感，仔細看還能發現西裝外套的輪廓，在顯高雅大方之餘，展現出甜美活力的玩味。

2024 Met Gala女星造型6. Gigi Hadid (IG@thombrowne)

2024 Met Gala女星造型7. Kim Kardashian

金卡戴珊身材傲人，今次穿上Maison Margiela銀色禮服，更顯出她的優勢，以緊身剪裁打造幼腰條，締造出玲瓏有致的魅力。在充滿高貴及未來感的銀色調下，鏤空裙子由多朵花葉圖案連接，更顯出優雅瑰麗的氣質，與她的金髮非常相襯，有別一直以來型格的形象，多分溫婉的女性吸引力。

2024 Met Gala女星造型7. Kim Kardashian (Maison Margiela提供)

2024 Met Gala女星造型8. Kendall Jenner

超模Kendall Jenner為呼應主題，同樣穿著古董禮服，以Givenchy時任創意總監Alexander McQueen設計的1999秋冬高訂禮服，展現出典雅的公主氣息。禮裙線條突顯出女性的優雅身材，並在領口和肩部位置加以修飾，看來既隆重亦不會太浮誇。而露腰設計亦特別利用曲線剪裁，在展現性感同時修飾腰形，以締造出迷人的一面。

2024 Met Gala女星造型8. Kendall Jenner (Givenchy提供)

2024 Met Gala女星造型9. Kylie Jenner

同為卡戴珊家族成員之一的Kylie Jenner，則選擇呼應「Sleeping Beauty」的主題，以舒適和帶膨脹感的白色造型，來打造「睡美人」感覺。她穿上婚紗品牌Oscar de la Renta的服飾，運用亮澤絲滑的面料，以及拖尾設計，締造輕奢優雅感覺，而俐落的髮型配搭玫瑰花，亦顯出芭蕾舞伶般的典雅魅力。

2024 Met Gala女星造型9. Kylie Jenner (IG@oscardelarenta)

2024 Met Gala女星造型10. Sydney Sweeney

憑美劇《Euphoria》爆紅的Sydney Sweeney，一直都是Miu Miu的品牌好友。因此在這次的Met Gala中，她穿品牌的湖藍色禮裙，上面以立體梅花圖案點綴，加上不規則的兩袖，展現出優雅貴氣。她亦選擇襯搭黑髮瀏海及黑皮革手套，當中的型格感覺，與柔和的裙子形成對比，不知大家喜歡這種反差嗎？

2024 Met Gala女星造型10. Sydney Sweeney (IG@miumiu)

2024 Met Gala女星造型11. Lana Del Rey

相較於花園中的女生，歌手Lana Del Rey則寧願做一株樹！她穿著Alexander McQueen訂製禮裙出席Met Gala，整個造型由品牌創意總監Seán McGirr設計，運用青銅以錘打方式製成盤根的樹枝，並在手部附近加上玫瑰花，締造出優雅和玩味。「樹枝」同時支撐著頭紗，帶有神秘的魅力。

2024 Met Gala女星造型11. Lana Del Rey (IG@alexandermcqueen)

2024 Met Gala女星造型12. Amanda Seyfried

美國歌手兼演員Amanda Seyfried，穿上Prada銀色禮裙，上綴以閃爍和立體的小花，締造優雅氛圍。除了銀色美甲，她亦襯搭CHAUMET的Mélodie Nacrée鑽冕、Joséphine Duo Eternel鑽石耳環、Laurier鑽石戒指及Joséphine Aigrette Impériale鑽石戒指，展現出冰雪女王般的強勢氣場。

2024 Met Gala女星造型12. Amanda Seyfried (Chaumet提供)

2024 Met Gala女星造型13. Karlie Kloss

名模Karlie Kloss選擇優雅女性的造型，出席Met Gala活動。禮裙為Swarovski首為活動而製的高訂服，以絲滑質感的布料，縫紉出裙子部分，再在上面繡上18萬顆淡玫瑰色水晶，由7人團隊耗時225小時製成。而裙上的花卉馬甲裝飾，則結合60,500顆水晶及75顆Florere珠寶，由5人團隊以1,600小時完成，為整體造型更添華麗感，同時強調漏斗身材。

2024 Met Gala女星造型13. Karlie Kloss (Swarovski提供)

2024 Met Gala女星造型14. Serena Williams

網球運動員小威廉絲自退役後，一直活躍於時尚界。她穿上Balenciaga金色單肩禮裙，配搭黑色長手套，展現出優雅莊重感，看來非常保守。為增添華麗感，她戴上同色調的MESSIKA Night Owl系列鑽石耳環和戒指，以及Blooming Euphoria戒指，散發著閃耀感覺。

2024 Met Gala女星造型14. Serena Williams (MESSIKA提供)

2024 Met Gala女星造型15. Penélope Cruz

西班牙國寶級女演員Penélope Cruz，作為CHANEL品牌大使，選擇黑色高訂系列禮裙，運用8款不同的法國花卉圖案蕾絲，結合真絲薄紗和真絲塔夫綢，打造出玫麗典雅感覺，共耗時500小時製成。禮裙背後亦特別縫上花形珠寶鈕扣，展現出一點甜美感覺，並以CHANEL珠寶襯搭，締造出高雅魅力。

2024 Met Gala女星造型15. Penélope Cruz (CHANEL提供)

2024 Met Gala女星造型16. Rosalía

曾獲葛萊美獎項的Rosalía，選擇Dior黑色高訂系列拖尾禮裙，加入羊毛和真絲製作，共耗時1,800小時完成。禮裙特別以幼腰帶，突顯漏斗身材，看來簡潔優雅，搭以黑色方形網狀面紗，締造神秘的高貴魅力。

2024 Met Gala女星造型16. Rosalía (Dior提供)

2024 Met Gala女星造型17. Nicole Kidman

妮歌潔曼所穿的Balenciaga禮裙，原來大有來頭！這件黑白色禮裙為重製款式，原為1951年的春季系列款式，由創辦人Cristobal Balenciaga所設計，靈感源自西班牙佛蘭明高（Flemenco）舞者的服飾，以寬大荷葉邊裙，締造出優雅魅力。禮裙由現任創意總監Demna Gvasalia重新演繹，運用3,000根羽毛繡製，共耗時800小時製成。

此外，她亦選擇Harry Winston的Secret Combination鉑金鑽石手鐲及Winston Cluster鉑金鑽石耳環，締造簡潔魅力。