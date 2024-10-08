Jennie高級感穿搭公式：貼身、露腰添陽光系性感｜星級穿搭研究所

韓國女團BLACKPINK成員Jennie即將推出個人專輯，近日在社交媒體展示多個造型，令人期待。眾所周知，BLACKPINK以4人4色予人不同個性，當中Jennie便較俏皮性感，有著鮮明風格，更被喻為「人間香奈兒」。Jennie一直亦大膽嘗試多個崗位和造型，以下整理她的日常穿搭，到底「人間香奈兒」怎樣形成？



韓國時尚大行其道，不少女星的造型，都能穿出她們的風格，打造適合自己的個人形象。《01女生》特別打造「女星穿搭研究所」，為大家盤點她們的活動穿搭，並持續整理最新所穿著的服飾，以及背後隱藏的穿搭技巧，讓大家都能從中偷師！

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BLACKPINK Jennie穿搭公式1. 粉嫩多巴胺

即將推出最新個人專輯的Jennie，在預告中以多個造型，展現出不同的氛圍。其中她穿上Dsquared2的針織披肩，以粉嫩的多巴胺色調，提升亮眼感覺，加上毛茸茸的材質，配襯Versace銀色slingback，散發輕奢魅力之餘，亦帶有Y2K的年輕活力。

BLACKPINK Jennie穿搭公式1. 粉嫩多巴胺 (IG@jennierubyjane)

BLACKPINK Jennie穿搭公式2. 陽光性感

新歌〈Mantra〉的另一造型，則較有陽光魅力，以清純的白色運動造型，加上貼身剪裁，締造小清新性感。她所穿的黎巴嫩品牌Raga MalakV領上衣及迷你游泳短褲，均以中間的線條為賣點，配搭重覆文字，展現出整齊和細緻的感覺。

BLACKPINK Jennie穿搭公式2. 陽光性感 (IG@jennierubyjane)

BLACKPINK Jennie穿搭公式3. 貴族學園風

Jennie也喜歡學院風格！在日前的2NE1演唱會首爾場中，她以海藍色恤衫搭啡色毛衣，締造出知性的書生魅力。在下身方面，她則選擇Jaded London的同色系格紋低腰短裙，提升整體一致和諧感，加上泡泡襪增加長腿比例，看來更添高雅氛圍。她亦配襯CHANEL牛仔布手袋，展現出舒適隨性的感覺。

BLACKPINK Jennie穿搭公式3. 貴族學園風 (IG@jennierubyjane)

BLACKPINK Jennie穿搭公式4. 鄰家女孩

Jennie日前參與韓國綜藝《我是加百列》，體驗郊外生活，當中她便以鄰家女孩的服飾，展現出甜美迷人的一面。當中她穿上韓國品牌Àvie muah的薄紗皺褶上衣，配搭rolarola淺藍流蘇蛋糕裙，看來充滿柔和的小公主感覺，雖與平日的強勢氣場相反，卻同樣合適Jennie。

BLACKPINK Jennie穿搭公式4. 鄰家女孩 (《我是加百列》劇照)

BLACKPINK Jennie穿搭公式5. 性感西部牛仔

在新歌〈Mantra〉的預告片中，Jennie以奪目的紐約品牌Ben Doctor紅色格紋上衣，吸引眾人注意。這個造型帶有西部牛仔風格，運用fringe（流蘇）、皮帶及CHANEL長吊墜頸鏈，展現出舒適和隨性感覺，加上露腰及短褲剪裁，散發出自然的性感魅力。

BLACKPINK Jennie穿搭公式5. 性感西部牛仔 (IG@jennierubyjane)

BLACKPINK Jennie穿搭公式6. 百老匯懷舊風

在宣傳新專輯的「pretty girls」概念時，Jennie穿DIESEL白色恤衫，中間的鏤空圖案剪裁，透出身體肌膚，略帶性感魅力。為減輕大地色調的沉悶感，她特別運用黑白對比色調，增加強烈對比，如在黑髮上繫白緞帶，亦配襯可愛的CHANEL爆谷造型手袋和千鳥格山茶花，打造出百老匯的懷舊風格。

BLACKPINK Jennie穿搭公式6. 百老匯懷舊風 (IG@jennierubyjane)

BLACKPINK Jennie穿搭公式7. 高雅性感

在宣布與哥倫比亞唱片簽訂合作時，她以全黑造型拍攝造型照，看來簡潔和美艷。她穿上Vivienne Westwood的長袖馬甲上衣，透過皺褶及泡泡袖設計，打造出斗漏般的身材比例，加上迷你短裙和絲襪，展現出莊重和輕熟魅力。