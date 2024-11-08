暗黑家族竟愛淨白的珍珠？率先欣賞Mikimoto Chrome Hearts系列

暗黑神秘的克羅心（Chrome Hearts）也會有女性柔和的一面？提及Chrome Hearts的話，都會關聯到型格、搖滾、重金屬和十字花等，難以想像現時竟會出現淨白高貴的「珍珠」一詞，難道品牌要「從良」了嗎？



不過，看過形象照的話，實在可以放一萬個心。擁有逾百年歷史的頂級珍珠珠寶品牌MIKIMOTO，日前宣布與Chrome Hearts聯手打造一系列珍珠作品，包括5款耳環、3條頸鏈、1條手鏈及1款胸針，保留了兩個品牌的神秘和高雅美學，糅合出黑天鵝般充滿高傲和知性的魅力。

MIKIMOTO，日前宣布與Chrome Hearts聯手打造一系列珍珠作品。(品牌提供)

其實，型格造型也能加入珍珠的點綴，不會減少強勢氣場，更為整體增添柔和的氛圍。Chrome Hearts主理人、亦即Stark家族的長女Jesse Jo，也是位珍珠迷，認為珍珠在古典美麗的外表內，帶有叛逆精神，於是促成是次合作。而其父親（Chrome Hearts創辦人）Richard Stark更稱，「如果是珍珠，就必定是MIKIMOTO。」

MIKIMOTO及Chrome Hearts聯乘系列保留了兩個品牌的神秘和高雅美學。(網上圖片)

系列將分別於Chrome Hearts的美國紐約、英國倫敦和日本青山專門店，以及MIKIMOTO的日本銀座、紐約和香港專門店獨家有售。(網上圖片)

這個系列將分別於Chrome Hearts的美國紐約、英國倫敦和日本青山專門店，以及MIKIMOTO的日本銀座、紐約和香港專門店獨家有售。整個系列依然可見Chrome Hearts獨有的十字花標誌，並透過重覆圖案設計，與光滑明亮的珍珠互相輝映，不僅層次分別，而且賦予神秘的神采魅力。特別是手工頸鏈，以匠人精堪的工藝製成，盡展過百年來的深厚經驗。

▼▼▼ 率先看Mikimoto Chrome Hearts 首個聯名珠寶系列作品 ▼▼▼