Emily in Paris 4｜解構Lily Collins 8個時尚造型　學習法式穿搭

Netflix《Emily in Paris》第四季上半部在近期熱騰騰開播，由Lily Collins飾演的女主角Emily在上一季陷入了多角戀難題，除了感情線發展是一大看點，Emily的穿搭造型也再度掀起網友熱議！



相較於前幾季的浪漫天真，本季Emily可說是「長大」了許多，不只服裝風格變得更加成熟穩重、更像「巴黎人」了一些，造型師Marylin Fitoussi也不乏融入單色時尚、法式文藝風、致敬柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）等時髦巧思，並形容本季是Emily的「時尚復仇時刻」，以下小編整理了8個Emily的造型亮點解析，追劇之餘也一起補充時尚知識！

《Emily in Paris 4》第四季，跟著Lily Collins劇中8個吸睛時尚造型，成為法式穿搭達人！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

《Emily in Paris 4》8大造型解析（Netflix；01製圖）

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1. 花卉印花

Emily在第一集穿的鸚鵡綠花卉套裝，來自義大利設計師品牌Alberta Ferretti的年輕副牌Philosophy di Lorenzo Serafini ，被稱為雪紡女王的Alberta發揮浪漫本色，以招牌花卉印花展現柔美女人感，而Emily很巧妙的搭配人氣設計師品牌Jacquemus粉色開襟衫打造撞色層次，以超短版設計帶出修身好比例，再配上同色調的Kate Spade格紋包包，展現夢幻又不過於甜膩的少女風格！

2. 繽紛亮黃色

就算是襯衫、短裙這種基礎款單品，Emily也能運用高飽和色調和特殊面料，讓它變得時髦又特別！穿上一身活潑的亮黃色調，為氣溫飆升的夏日帶來一點清涼感，而Emily也深知單色系穿搭的致勝關鍵在於「細節」，選用法國品牌Possery麂皮襯衫、Isabel Marant天鵝絨短裙，以及邁阿密品牌Silvia Tcherassi的衍縫流蘇包，讓整體穿搭更耐看、更有個性，與好姐妹Mindy站在一起相當亮眼！

3. 黑白條紋緊身衣

既然《Emily》描寫著美國女孩的巴黎時尚夢，自然少不了浮誇盛裝的化妝舞會！造型師Marylin Fitoussi以知名美國作家Truman Capote於1966年舉辦的「世紀黑白舞會」（Black and White Ball），以及1964年電影《窈窕淑女》柯德莉夏萍的造型為靈感，為Emily選擇了一套來自巴黎百年老牌Nina Ricci的黑白直條紋緊身衣。

雖然黑色面罩的搭配，可能會讓人想到麥當勞「漢堡神偷」，不過被譽為「倫敦設計新星」的28歲創意總監Harris reed向來很擅長做這種華麗造型，他運用超修身剪裁、腰帶以及廓形立體的舞會半裙，讓時髦程度瞬間飆升，同時也巧妙融入古典神秘感，而其最招牌的寬沿帽不只在視覺份量上達到平衡，也成功營造出化妝舞會注重的戲劇張力！

4. 法式文藝風格

Emily的「法式風格」一直是這部劇的討論焦點，這回她套上迷人大膽的紅色皮革風衣，搭配黑白格紋襯衫、花朵領帶，展現法國女人的優雅慵懶感之餘，也證明了高超的搭配功力，再戴上一頂貝蕾帽和腋下包，就像走在巴黎街頭上會遇到的文藝女孩！

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5. 寶藍色正裝

在巴黎近郊的吉維尼莫內花園中悠閒漫步的Emily，一身寶藍色剪裁西裝和皮革跟靴的搭配，看起來率性又俐落，是時髦OL、上班族很值得參考的穿搭範本，來自法國設計師品牌Pierre Hardy的幾何手提包更點綴藝術氣息。其實這位設計師相當大有來頭，擁有芭蕾舞背景的他，以創新幾何風格和頂尖設計實力聞名，不只曾為Dior、Balenciaga設計鞋履，更在2001年正式接任愛馬仕高級珠寶創意總監一職！

6. 學院風黃色格紋裙

Emily這件學院感黃色格紋裙，是不是也讓妳想到了美國高校電影《叻女掌門人》Cher的經典造型？相對於九〇年代的美式復古，Emily為這套經典造型增添更精緻的小巧思，內裡疊搭一件白色荷葉襯衫，領口處別上了黃色方釦蝴蝶結，灰色毛呢外套的毛毛袖口和復古鈕扣，則完美結合法式風格的優雅貴氣。

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7. 聖誕節毛絨大衣

本季《Emily in Paris》的時間點大多都在冬天，服裝設計師Marylin Fitoussi也對於Emily的「聖誕造型」早早就有了想法！在濃濃聖誕氛圍的場景中，Emily穿上了暖呼呼的毛絨羊角扣大衣，背著一顆來自法國小眾品牌Soeur的毛絨肩背包，並運用圍巾、手套等配件細節，呼應聖誕節經典的紅綠色調！

8. 致敬柯德莉夏萍的滑雪裝

Emily的滑雪穿搭絕對是本季最標誌性的造型之一！為了向柯德莉夏萍在1963年電影《花都奇遇結良緣》的經典造型致敬，造型師Marylin Fitoussi不只精心重現劇中的棕色皮草大衣風格，就連Emily臉上的Pierre Marly復古墨鏡也是「柯德莉夏萍同款」，而當年柯德莉所配戴的那副太陽眼鏡，目前陳列在法國莫雷的月光博物館 （Musée de la Lunette）之中。

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