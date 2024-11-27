聖誕首飾推薦2024｜派對聚會中成為焦點！必備5個穿搭元素助脫單

聖誕首飾推薦2024｜在聖誕節和除夕期間，出席派對時怎少得首飾的點綴？在寒冷的天氣下，大多數人都會穿上厚重的衣服，造型也因此較悶，而首飾就能在此外增添個人特色，散發獨特和時尚魅力。要突顯個性魅力，以下分享適合在派對穿戴的聖誕首飾款，大家不妨參考。



聖誕首飾元素1. 閃石

要打造華麗閃爍感，當然需要鑽石！在舉手投足間不經意展現奪目光芒。鑽石亦容易襯搭，即便是簡單服飾，也能減輕沉悶感覺。

聖誕珠寶首飾推薦2024｜周生生 Daily Luxe 18K 白紅分色黃金鑽石耳環 HK$2,150

採用獨特的批花專利設計，配合包錶工藝，強調出鑽石的放大效果。佩戴方法使用獨特的掛鉤設計，看來簡約時尚。

聖誕珠寶首飾推薦2024｜周生生 Daily Luxe 18K 白紅分色黃金鑽石耳環 (品牌提供)

聖誕珠寶首飾推薦2024｜Swarovski Idyllia Pendant Brooch HK$3,500

以浪漫醉人的雪花圖案設計，上綴以閃爍的水晶，更顯出空氣凝聚的寧靜感，看來舒適迷人。胸針可扣於衣服，亦能換成吊墜，有著多樣用法。

聖誕珠寶首飾推薦2024｜Swarovski Idyllia Pendant Brooch (品牌提供)

聖誕首飾元素2. 珍珠

隨著復古元素流行，珍珠飾品亦顯得重要，為造型增添華麗感覺。珍珠帶有的亮澤，更助造型提升典雅氣質。

聖誕珠寶首飾推薦2024｜MIKIMOTO純銀胸針配日本Akoya珍珠 HK$4,920

超可愛的聖誕樹設計！將星形符號拼接成樹的圖案，並以珍貴的珍珠和金屬珠隨機點綴，讓整體更和諧一致，同時展現出優雅和奢華魅力。

聖誕珠寶首飾推薦2024｜MIKIMOTO純銀胸針配日本Akoya珍珠 (品牌提供)

聖誕首飾元素3. 玫瑰金色調

相比明亮的金色，玫瑰金色較帶柔和質感，而且適合亞洲人膚色，讓肌膚更加顯白。

聖誕珠寶首飾推薦2024｜EMPHASIS Timeless「恆」18K玫瑰金鑽石耳環 HK$16,000

適逢聖誕，EMPHASIS特別將今年主打的Timeless「恆」系列，打造出更多「新成員」，如這對18K玫瑰金鑽石耳環，融入了標誌的六角星設計，以承接永恆幸運和祝福，配搭紅玉髓和鑽石，締造出美艷的感覺。

聖誕珠寶首飾推薦2024｜EMPHASIS Timeless「恆」18K玫瑰金鑽石耳環 (品牌提供)

聖誕首飾元素4. 疊戴款式

除了服飾上的層次，疊戴首飾可以顯出精緻感，同時展現個人風格和特色。不同配搭還可締造多個造型，非常方便。

聖誕珠寶首飾推薦2024｜CHANEL Coco Crush Ring HK$13,100

經典而流行的款式，運用標誌性的菱格紋，打造出別緻和立體的款式。加上簡約設計，容易配搭其他戒指，展現個人特色，連大勢女團BLACKPINK成員Jennie亦非常喜歡，不時出席活動時或日常，都會穿戴。

聖誕珠寶首飾推薦2024｜CHANEL Coco Crush Ring (品牌官網)

聖誕珠寶首飾推薦2024｜CHANEL Coco Crush Ring (品牌官網)

聖誕首飾元素5. 彩色髮夾

彩色髮夾可以展示出繽紛活力感覺，配搭髮型還可展現精緻和少女的魅力。

聖誕珠寶首飾推薦2024｜Dior Miss Dior- Dior Idol Barrette 每隻HK$3,100

為2025年早春系列的款式，採用小牛皮製作，上面綴有品牌近期主打的Miss Dior標誌，加上圓潤的外形和縫線，感覺充滿甜美和活力的魅力。

聖誕珠寶首飾推薦2024｜Dior Miss Dior- Dior Idol Barrette (品牌官網)

聖誕珠寶首飾推薦2024｜MIU MIU Enamelled Metal Clips HK$5,300

提到可愛的髮夾，不少人都會聯想到MIU MIU，以具活力的色彩襯搭，綴以奢華的金邊和標誌圖案，玩味十足。非常適合在熱鬧的派對中使用，展現出歡樂而具魅力的感覺。