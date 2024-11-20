聖誕妝容2024｜派對眼妝可以這樣化！化妝師分享3大派對妝容重點

【聖誕妝容/化妝教學】聖誕、年尾倒數等派對連連，除了應節主題服飾，妝容打扮亦要跟上。不想在年度派對、重要時間出錯，一個經典、不出錯的眼妝就少不免，今次《01女生》就邀請到新娘化妝師Mandy Yim 向大家分享今年必化的聖誕派對妝容。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，跟大家評測話題產品，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

《01女生》4位記者為大家推介最愛的眼部彩妝品，當中包括3CE、SUQQU、KISSME Heroine Make、ettusais及Nars，另外亦加入評測結果。詳見 ► 編輯部打造電眼的秘密！

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3大聖誕、派對妝容趨勢必化！

想化出能夠突出個性與氛圍的完美派對妝容，除了大膽用色與高超的化妝技巧，大家亦可以跟著潮流趨勢，增強整體閃耀造型。Mandy 分享3大必化的聖誕、派對妝容趨勢：強調亮澤水光感的Glass Skin 玻璃肌 、華麗璀璨奪目的金屬緞光眼妝以及柔霧唇妝，大家不妨試試看！

3大聖誕、派對妝容趨勢必化(freepik)

聖誕、派對妝容趨勢：Glass Skin 玻璃肌

選擇強調亮澤水光感的底妝產品，打造透薄、不厚重的底妝。



聖誕、派對妝容趨勢：金屬緞光眼妝

想增加聖誕眼妝的玩味，眼妝可以選擇偏金屬銅色、緞光酒紅色，打造華麗、璀璨奪目的妝容。



聖誕、派對妝容趨勢：柔霧唇妝

近年唇妝流行自然妝感，大家可以挑選偏向裸粉色、磚土色、豆沙玫瑰色調的唇部產品，打造柔和、輕盈的感覺，同時不會令妝容重點失調。



眼睫毛亦可以成為派對妝容重點？

近年日本興起玩色眼睫毛膏的熱潮，能夠為整體妝容增添活力與個性。如果想要低調地嘗試派對妝容，Mandy 亦分享了3個眼妝小技巧，幫助大家塑造明亮大眼！

派對妝容可以選擇更顯精神的眼睫毛膏/液，特別是具有增長、濃密效果為佳，能夠適當放大雙眼。若想強調派對效果，更可額外貼假下睫毛，或運用纖細刷頭的睫毛液，延長整理下眼睫毛。

除了運用睫毛液，大家亦可以選擇假睫毛，以增加魅力。坊間有多款假睫毛款式選擇，可以根據個人眼型和妝感需要入手。若果想配戴感覺舒適，建議運用「分段式」假睫毛。記得避免選購一整排過於誇張濃密的款式，以免顯得過時以及不自然！

派對眼妝可以這樣化！輕鬆塑造明亮大眼(freepik)

如何打造不出錯的派對妝容？

無論你是化妝新手，或不擅長派對妝容的話，Mandy 指只要注意以下細節就能打造不出錯的派對妝容！

派對妝容重點：妝前保濕與底妝這樣做！

冬天寒冷季節下，化妝新手要留意做好妝前保濕，尤其乾性肌膚，更需選擇以保濕光澤功效為主的底妝產品。想做到底妝透薄效果，沾取粉底和蜜粉的過程亦要切忌過量，大家應以「少量多次」手法上妝，以避免厚重面具感。

派對妝容重點：眼影層次要做好

若然運用眼影不當，容易做成眼腫、「一噠噠」等情況。化妝新手可以先以啞面的淺啡色眼影，於整個眼窩範圍作打底，以達到消腫效果。另外，配合派對妝容氣氛，亦可善用眼影閃粉或珠光眼影，於上眼皮中間作點綴，加添眼妝立體閃爍感

派對妝容重點：別忘了修容！

除了眼妝與唇妝，參與派對總不乏拍照環節，大家亦要適當加上面部修容，適當於鼻樑、顴骨打亮，亦可以使用陰影化妝品修飾面型，以增加輪廓立體感。