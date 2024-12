聖誕大餐2024｜15大聖誕餐廳/酒店推介：海景打卡、聖誕特色菜單

【聖誕聚會/聖誕禮物/聖誕大餐2024】提到聖誕節,絕對是個派對與玩樂兼備的日子,當中不少得美食、美酒相伴!想為即將來臨的平安夜、聖誕節、除夕倒數等重要日子計好好劃,當然不少得美食、美酒相伴。許多酒店、餐廳都紛紛推出聖誕套餐、聖誕禮籃、派對大餐,還在考慮應該去哪裡的話,不妨參考以下的聖誕酒店、餐廳提案吧!



想品味高質法國菜及意大利菜的話,曾經連續5年奪得米芝蓮一星的The Arcane Collective,貫徹「簡單而精緻的美食」理念,以當代歐陸料理風格推出六道菜聖誕嚐味套餐,盛宴風味各異,由日式、海鮮到聖誕風味濃郁的法式甜點都有。

供應日期:2024年12月23日至24日

價錢: HK$1,588/ 1位(另加10%服務費)



聖誕大餐2024:Avoca 節日早午餐

想享受佳節歡樂氣氛,到訪榮獲 2024 年 Time Out Bar Awards 最佳雞尾酒系列的 Avoca 就錯不了。餐廳於 12 月份推出了多款節日精選菜單,將環球傳統、本地食材與獨特創意融合,無論想悠閒地享用節日早午餐、節日午餐或晚餐,都可以盡享豐富美食與雞尾酒。

聖誕大餐2024:Avoca 節日餐單

價錢: (另收10%服務費)

Avoca 早午餐 HK$880起/1位

Avoca 節日午市套餐 HK$298起/1位

Avoca 平安夜及聖誕晚餐 HK$880起/1位

地址:香港尖沙咀赫德道 8 號 Mondrian Hong Kong 38 樓



聖誕大餐2024:Cornerstone 四道菜節日菜單

想享受私密感的話,由澳洲名廚Shane Osborn 所開設的Cornerstone,以現代小酒館風格裝潢,餐廳中只設24個座位,能夠讓每位食客都感覺到親切又窩心的照料,十分適合與朋友聚會及慶祝。今個聖誕,主廚Neal Ledesma精心打造出Cornerstone 節日菜單,以清新風味入饌,隨性但同樣教人回味。

聖誕大餐2024:Cornerstone 四道菜節日菜單

供應日期:2024年12月23日至26日晚市供應

價錢: HK$588/1位(另收10%服務費)

地址:香港島中環荷李活道49號



聖誕大餐2024:Pane e Latte 聖誕限定餐單

想遠離城市的話,赤柱這間人氣打卡Cafe「Pane e Latte」絕對是不出錯之選,落地窗配上粉紅色柱子、高聳又輕盈嘅窗簾,滿載外國風情。而Pane e Latte 團隊亦首次破天荒地推出每逢週一至週五,為期一個月的聖誕午市套餐大家可以沉浸在龍蝦濃湯、松露牛角包、香烤火雞和朱古力聖誕樹幹蛋糕等特色菜品的節慶氛圍當中。除了聖誕午市,12 月 21 日至 31 日亦有期間供應的聖誕晚餐,多道節慶開胃菜與令人垂涎的主菜正待大家!

聖誕午市套餐供應日期:2024年12月(週一至週五,公眾假期除外)

聖誕晚餐供應日期:2024年12月21日至31日

地址:香港島南區赤柱市場道25號



聖誕大餐2024:WATERMARK 六道菜「聖誕嘗味菜單」 HK$888起

想感受海天一色的景觀,盡覽270度維港景致的 WATERMARK會是個不錯之選。餐廳佔地3,300平方呎加上三面環海的落地玻璃設計,採光與空間感極佳,無論是浪漫小聚或閨密聚餐都可以滿足,能夠一邊打卡,一邊品味海鮮為主的華麗聖誕大餐。

聖誕大餐2024:WATERMARK 六道菜「聖誕嘗味菜單」

詳情:

2024年12月24日 HK$1,088/兩位起

2024年12月25日至26日 HK$888/兩位起

地址:中環天星7號碼頭P層WATERMARK



聖誕大餐2024:Carna by Dario Cecchini 托斯卡尼聖誕晚宴 HK$1,688起

想感受不同國家的美食盛宴?來自義大利的鄉郊地點 San Gimignano托斯卡尼,除了擁有許多中世紀文藝復興小鎮外,亦盛產高品質的農作物。要感受這個獨特的意式風情,Carna by Dario Cecchini 由來自托斯卡尼地區潘札諾的傳奇屠夫 Dario Cecchini 主理,並推出以意大利家庭共享形式,肉食為主、豐盛的十道菜聖誕晚餐及聖誕早午餐,讓大家仿如置身在潘扎諾社區的節慶現場般。

聖誕大餐2024:Carna by Dario Cecchini 托斯卡尼聖誕晚宴

詳情:

托斯卡尼聖誕早午餐 (12月25日及26日中午12時供應)HK$988/1位起

托斯卡尼聖誕晚宴(12月24日及25日晚上7時)HK$1,688/2位起

地址:尖沙咀赫德道 8A 號 Mondrian Hong Kong 39 樓



聖誕大餐2024:Vista 「定價不定食」菜單 HK$528起

想要高質又浪漫的餐廳,坐落於北京道一號頂層的意大利餐廳Vista 絕對是個好選擇,大型落地玻璃可以將維多利亞港的醉人景緻盡收眼底,加上怡人環境,必定能夠為節日聚會增添難忘回憶。餐廳於12月20日至30日及1月1日供應節日限定版「定價不定食」菜單,大家可以盡情品嚐不同限定新菜式,帶領賓客踏上一場正宗意式味蕾之旅。

聖誕大餐2024:Vista 「定價不定食」菜單

供應日期:12 月 24 日、25 日、31 日及 1 月 1 日(上午十一時半至下午二時)

價錢: HK$528起

地址:尖沙咀北京道1號29-30樓Vista



聖誕大餐2024:Fortnum & Mason 181餐廳 四道菜節日菜單

想感受不同國家的聖誕氣氛,獲得多項皇家認證的Fortnum & Mason,181餐廳為大家於午餐及晚餐時段,帶來重新演繹的經典英國四道菜菜式。節日菜單中有充滿香濃芝士的前菜,主菜亦多達4 款選擇,其中更有不可或缺的聖誕火雞!最後甜點再以精緻聖誕布甸、傳統英式吉士撻等作結,充滿聖誕暖意窩心。

供應日期: 2024年12月1日至31日

價錢:

午市四道菜節日菜單(上午11時至下午2時)HK$1,228/一位

下午茶菜單(下午2 時至6時)HK$528/一位

晚市四道菜節日菜單(下午6時至晚上10時)HK$1,228/一位

地址:香港九龍尖沙咀梳士巴利道K11Atelier地下022號



聖誕大餐2024:La Petite Maison (LPM) 「La Vie en Rosé」招牌早午餐

充實的聖誕節目當然要由早上開始!主打法國蔚藍海岸美食的La Petite Maison (LPM) ,推出多款精選節日菜單,包括節日午市套餐「Petit」和「Grand」 、精選聖誕菜單等。如果你是愛吃的話,每逢星期日中午12時至下午5時期間,重新推出的招牌早午餐「La Vie en Rosé」就十分合適你!

「La Vie en Rosé」以去年的菜單為基礎,大家可以品嚐無限量供應飲料與頭盤小食,另外更可以選擇富地中海特色的精選主菜、配菜與甜品,以法國豐盛、滋味美饌迎接佳節。

供應日期: 2024年12月1日至31日

「La Vie en Rosé早午餐」價錢:

「La Vie en Rosé早午餐」(包括美食佳餚、無酒精雞尾酒和果汁)HK$688/一位

「La Vie en Rosé早午餐」(包括美食佳餚、五款雞尾酒、頂級粉紅酒或香檳和果汁)HK$998/一位



節日午市套餐價錢:

「Petit」套餐(包含一道前菜及一道主菜)HK$398/一位

「Grand」套餐(可選兩道前菜及一道主菜,或選擇一道前菜、一道主菜和一道甜品) HK$498/一位

地址:中環士丹利街23-29號H Queen’s 1樓1號舖



聖誕大餐2024:稍息 Relieve 聖誕三道/四首菜餐單

近年咖啡店大熱,日式懷舊昭和風裝潢更是打卡必到之選!一步出上環站,即可看到仿似70年代的稍息 Relieve。正逢聖誕,餐廳更推出聖誕三道以及四首菜餐單,由前菜、主菜到甜品都有,親民價錢享受到超滿足晚餐!大家不可不試肉質細膩、油花均勻的北海道A5和牛肉眼扒配烤蔬菜,另外加配3D 聖誕貓貓以及聖誕老人的特飲,打卡之餘又充滿節日氣氛!

價錢: 2位起(另收加一服務費)

3道菜餐單 HK$298/位

4道菜餐單 HK$328/位

地址:上環永樂街77號OVEST地下1號舖



聖誕大餐2024:Casa Sophia Loren 節日嚐味菜單

想感受新舊融合,不妨前往由標誌性傳統建築和昌大押,變身而成的多概念餐飲空間,四層都有不同風格的餐飲選擇。一樓的精緻意大利海鮮餐廳 Casa Sophia Loren,將於 12 月整月推出五款節日菜單,以當季風味和奢華食材呈現出精緻獨特的意大利料理,由早午餐、節日午餐到歌劇晚宴都有,為大家打造全方位的美味享受!

詳情:(需另收10%服務費)

節日午餐菜單(供應日期:12 月 4 日至 24 日) HK$298起/一位

蔚藍海岸節日周末早午餐(供應日期:12月周末及12月25至26日) HK$688起/一位

節日嚐味菜單-晚餐(供應日期:12 月 4 日至 23 日及 26 日至 30 日) HK$880起/一位

經典聖誕歌劇晚宴(供應日期:12 月 24 日及 25 日) HK$1,288起/一位

地址:灣仔莊士敦道60至66號Sophia Loren Hong Kong



聖誕大餐2024:香港沙田凱悅酒店咖啡廳 聖誕節慶自助餐

無論是家人或朋友聖誕聚餐,想照顧好每個人的口味需求,自助餐會是一個不出錯之選!香港沙田凱悅酒店咖啡廳以「即時烹調,新鮮製造」的理念,4個開放式廚房提供多樣化的滋味盛宴,由開胃的冰鎭海鮮,聖誕必備的傳統烤火雞、烤豬手和即烤肉眼牛扒,到中式選擇的蠔皇鮑魚、花膠及蒸大閘蟹,加入注入節日色彩的甜品,豐盛佳餚讓人食慾大增!

聖誕大餐2024:香港沙田凱悅酒店咖啡廳 聖誕節慶自助餐

供應日期: 2024年12月24至26日、31日及2025年1月1日

價錢:成人HK$460起、小童HK$230起

地址:沙田澤祥街18號沙田凱悅酒店大堂咖啡廳



聖誕大餐2024:aqua 經典五道菜節日晚餐

想要氣氛浪漫、環境得體的餐廳,人氣高企的aqua,餐廳主打高奢華風格,更維港夜景360度盡收眼簾之內,餐廳氣氛一絕! 臨近年末佳節,餐廳準備了意日合璧的經典五道菜節日晚餐,包括香濃的意式花椰菜香草燴飯配紅蝦及魚子醬、烤黑鱈魚西京味噌佐牡丹蝦與海膽、魚子醬及柚子照燒,最後以意大利傳統慶祝歡樂聖誕甜點甜蜜收尾,滿滿節日氣氛,為味蕾帶來無與倫比的滿足感。

若想加強節日氣氛,餐廳於12月20日至1月3日推出「All I Want for Christmas is Sushi」無限量供應節日午餐,能夠暢享八款壽司及魚生,以及充滿驚喜的日式和意式開胃菜!

聖誕大餐2024:aqua 經典節日餐單

詳情:

經典五道菜節日晚餐(供應日期:12月20日至30日)HK$1,388/一位

「All I Want for Christmas is Sushi」(供應日期:12月20日至1月3日)

75分鐘無限量供應節日午餐 HK$488元/一位

120分鐘無限量供應節日午餐 HK$588/一位



傳統節日無限量供應早午餐(供應日期:12月25日) HK$788/一位

除夕套餐(供應日期:12月31日) HK$2,525/一位

地址:香港尖沙咀中間道 15 號 H Zentre 17 樓aqua



聖誕大餐2024:日月樓「涮羊肉四人套餐」

秋冬時份,最適合適時進補,羊肉更是滋補暖胃又禦寒之選!想在聖誕聚餐來點新意,讓老人家品味北京傳統涮羊肉?香港懷舊京菜館「日月樓」特意搜羅中國寧夏頂級鹽池灘羊與傳統京式銅鍋,以豐盛的四款京式套餐搭配國宴級火鍋,火鍋備有兩款自家熬煮的秘製湯底:「鮮椰子雞湯鍋」及「麻辣湯鍋」,加上膻香鮮味的羊肉,為寒冬注入豐富營養與暖流!

價錢:HK$1,988(四位用)

地址:香港灣仔船街1至7號寶業大廈地下1號舖及一樓