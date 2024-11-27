聖誕妝容2024｜2個流行畫法打造電眼！化妝師教1招畫眼線時不斷續

聖誕妝容2024｜要強調雙目有神，眼形輪廓非常重要，而眼線筆更是視覺上放大雙眼的秘訣！聖誕節和除夕有著各類型的派對和聚會，需要打扮莊重及華麗，特別雙眼得尤為有神，即使其後重溫照片，也能感受到自己投入節日當中的歡樂。由於各個眼妝都有不同感覺，化妝師Sarah Cheng為我們講解現時流行的眼線畫法，以及使用眼線類產品的知識。



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眼線液、眼線膠筆和眼線膏的分別

市面上有多種畫眼線的產品，可以根據不同的需要和喜好，來化個合當時心意的眼妝。Sarah更分享眼線液、眼線膠筆和眼線膏的用法和比較，大家不妨參考。

眼線膏：相比起眼線液，眼線膏更容易暈染溶化，所以不推薦眼睛出油多和大汗女生使用。但是眼線膏較易控制，適合新手，只需要使用刀鋒掃在眼尾平拉即可。

眼線液：比較難控制，適合化妝老手。由於防水效果強，一旦畫錯很難修改。但同樣地較其他眼線產品更加抗汗抗油，持久度最高。

眼線膠筆：質地較軟、易上色，雖然比較易溶妝，但也相對容易作出修改。而最大缺點在於眼線膠筆頭比較鈍，難以畫出尖尖的眼尾，故很多時需要其他產品輔助。

眼線液、眼線膠筆和眼線膏有何分別？(freepik)

2大流行眼線畫法

不同眼形輪廓予人不同感覺，如眼尾向上看來強勢：眼尾向下則可憐楚楚。Sarah便分享兩款時下流行的眼妝，首個為韓式眼線，畫法較為簡單，「可以用灰黑色眼線液沿着眼尾拉出，然後再以純黑色眼線筆在眼線內圍加深，並填充內眼線，營造出漸變的效果。」如果不習慣用眼線液的話，她建議先用眼線膠筆，描出眼線輪廓，然後再用深啡色眼影暈染開來，「這種眼線風格給人一種氣質年輕的感覺，適合大部份雙眼皮女生的眼形。」

另一種為歐美眼線畫法，Sarah認為這個畫法較繁複和有技巧，「可以先從眼尾眼角上方畫出一條線，然後在眼角向上拉出另一條線以連接，最後填充內裏空隙即可。這種眼線風格給人一種英氣而且精神的感覺，適合眼尾較下垂或浮腫的女生。」

2大流行眼線畫法 (freepik)

如何減少斷續、提升眼線的流暢度？

對於化妝新手而言，由於眼皮或會過長或厚，在畫眼線時或會出現斷續感，影響線條的流暢度。Sarah因此表示，可用手指平拉眼尾皮膚 ，令皮膚皺褶變得平滑，這樣會更易畫出順暢的眼線。