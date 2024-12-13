01女生聖誕倒數月曆｜香港皮革品牌Moonshaft手袋 洋溢時尚精緻感

【聖誕倒數月曆2024｜聖誕禮物】聖誕節快到了！趁著聖誕及年末之際，是時候和親朋好友交換禮物或犒賞一下自己，迎接佳節來臨。提起聖誕禮物，充滿節日儀式感的聖誕倒數月曆必定是送禮首選，每日拆禮物，拆開一個又一個的新驚喜。

整個聖誕送禮活動期間，《01女生》將每日向讀者送出高質實用產品，每天準時中午12時在 IG 及 FB 專頁揭曉是日禮物，晚上7時更隨時加碼推出快閃送禮活動！由時尚手袋、人氣美髮用品、美妝護膚產品、美容療程及酒店Staycation等禮物應有盡有，禮品總值接近HK$30萬。提提大家，記得先登記成為香港01會員，以便捕捉最新聖誕優惠和會員資訊！



01女生聖誕倒數月曆！一連四星期送豐富禮物

「01女生聖誕倒數月曆」活動由11月25日(星期一)開始至12月20日(星期五)，是次活動獲得超過20個品牌支持，活動期間星期一至五《01女生》每日都會送出豐富獎品。12月20日(星期一)晚上7點更會有「01女生聖誕倒數直播」節目，屆時將有明星歌手於節目中和大家Chit-Chat，更會邀請不同扮靚專家分享扮靚心得，更會於節目中不定時邀請觀眾來電玩遊戲、贏超豐富禮物！

最佳聖誕禮物：香港本土品牌MOONSHAFT 手袋（品牌提供）

最佳聖誕禮物：香港本土品牌Moonshaft 手袋

想為身邊摯愛送上貼心實用的禮物，手袋是一個不錯的選擇。面對琳琅滿目的皮革手袋，要怎樣為「她」挑選出合適的款式？崇尚原始品質的香港本土皮革品牌-Moonshaft 月軸，以最合理的價錢製造出集時尚及實用於一身的皮革手袋，設計更是品牌經典精粹，讓手袋可陪伴女生們每個時刻。

這次為大家精選了品牌2款人氣手袋，分別是Mini Double Zip 小牛皮手袋和Minimal 小牛皮手挽袋，都是精緻、時尚並優雅的款式，很適合都會女性。

簡單率性：Moonshaft月軸 Mini Double Zip 小牛皮手袋

充滿著不同小細節的Mini Double Zip 小牛皮手袋，是將Moonshaft經典熱賣款Double Zip小牛皮袋重新演繹，讓喜歡小手袋的女生也能入手到心儀尺寸手。手袋採用了厚度高達3毫米的頭層荔枝紋小牛皮，配以升級的五金配件和拉鏈，大大提高了耐用性。手袋多功能的設計更是備受女生們喜愛，收納空間是兩個獨立隔層，並設有雙拉鏈閉合，方便女生們分開擺放隨身物品，各個小細節設計盡顯品牌心思，既有流行元素又不失實用。

MOONSHAFT月軸 Mini Double Zip 小牛皮手袋共推出了5款顏色，都是很易搭配的色調（品牌提供）

手袋備有手提手柄及可拆卸肩帶，不論是手提、斜挎或肩背皆可輕鬆轉換，可配合女生們當日的穿搭造型。而顏色方面，手袋共推出了5款顏色，分別是百搭的黑色、杏色、砂岩灰色、太妃糖色以及海藍寶石色，都是很易搭配的色調，讓大家在日常出行、上班或是晚間聚會時，它都能成為你的時尚精緻小亮點。

知性優雅：Moonshaft 月軸 Minimal小牛皮手挽袋

如手袋的名字「Minimal」，設計簡約俐落，但具備高功能性，有著寛敞的收納空間，不但能擺放銀包、電話、化妝袋外，就連手提電話也能放在內。此外手袋雖是開口設計，但備有內部拉鍊貼袋，可放心擺放貴重物品。

MOONSHAFT 月軸 Minimal小牛皮手挽袋散發著知性優雅氣色（品牌提供）

Minimal 小牛皮手挽袋採用全粒面頭層小牛皮革，有著光滑且挺身的效果，別具質感。手袋的原皮襯裡更是增加了耐用性，而且自重輕身只有550克，長時間使用也不覺累，並有著舒適耐看的小牛皮雙手柄，可輕鬆掛於肩上、手提及臂挽攜帶。顏色方面共推出了4色，分別是大象灰、黑色、焦糖色以及深藍色，都是散發著知性優雅氣色。

01女生聖誕倒數月曆禮品：Moonshaft月軸 Mini Double Zip 小牛皮手袋

提到時尚精緻，不只局限國際品牌，香港不少本地品牌同樣出色。崇尚原始品質的香港本土皮革品牌Moonshaft月軸，以最合理的價錢製造出集時尚及實用於一身的皮革用品，今個聖誕節為大家送上「Mini Double Zip Bag」，讓每個日常出行、上班及派對聚會造型，都充滿鬆馳率性的感覺。

禮品：Moonshaft月軸 Mini Double Zip 小牛皮手袋（顏色隨機）

名額：6個

活動日期：12月13日至12月19日

公佈日期：12月20日

參加方法：

1) 前往01女生Instagram / 01女生Facebook

2) 按指示留言並回答指定問題，就有機會得到禮品一份！

活動條款及細則：

1.⁠ ⁠每位參加者於此活動中只會獲獎一次。

2.⁠ ⁠如讀者以不同帳戶重覆參加活動，也只會計算為一次獲獎機會。

3.⁠ ⁠所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

4.⁠ ⁠參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

5.⁠ ⁠所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。

6.⁠ ⁠如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

7.⁠ ⁠所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

8.⁠ ⁠是次活動適用於香港。

9.⁠ ⁠如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

10.⁠ ⁠本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

11.⁠ ⁠如有任何爭議，本公司保留最終決定權。