農曆新年2024｜龍年想財富爆棚？新春開運法＋招財小秘訣必知！

恭賀新禧！正值年初一，農曆新年代表正式開啟新的一年，而在新春第一天，當然要行個大運，做些事情以保好運一整年。特別在新春過年期間，參拜祈求桃花人緣、財運，會更加有利。想在新一年招財、招運的話，就要好好把握甲辰龍年！



今年甲辰龍年，在紫微斗數四化當中是武曲化科，所以是財神官本年，亦為水財年，可謂財運、催財的好時機！近日台灣玄學節目《命運好好玩》中，多位命理老師：張盛舒老師、書珩老師與周映君老師等都分享了龍年開運、催財要點，《01女生》就為大家盤點出以下重點，大家可以參考一下。

3類人龍年財富爆棚！

根據紫微斗數，人的命盤可以分成12宮位，而12宮位中的財帛官能夠反映出該流年的財運、理財能力、蓄財能力等。若然財帛宮遇吉星廟旺守值的話，該年則會有較多主財收入。若然遇上兇星或惡宿，財勢會較不平穩。

張盛舒老師今年若然財帛官中有『七殺星』、『 天同星』以及『 廉貞星』入官的話，今年財運順暢，可謂豬籠入水。

3類人龍年財富爆棚、豬籠入水（《嚦咕嚦咕新年財》劇照）

龍年催財招財小秘訣：『活水招財法』

若然命盤沒有財星進場，是否代表今年無法財運亨通呢？其實用上一些催財招財小秘訣，亦可以提升今年的整體財運！

周映君老師分享到『活水招財法』，大家只需要準備一張黃紙，在黃紙上以逆時針方向畫圈，並在畫好圈的黃紙上，放著一個無耳的杯子。然後，再準備168個1元，周映君老師提醒錢幣最好是沒有人摸過，這樣就不會沾上其他不好的能量與氣。先再將168個1元放入無耳杯子中，再注入九分滿的水，然後再加上一顆白水晶，以帶動磁場。

龍年催財招財小秘訣：『活水招財法』（《命運好好玩》截圖）

這個『活水招財法』最好放在北方向高位中，周映君老師亦提醒大家要定期注水，千萬不能令水變乾，定期有活水才能令財源滾滾！

龍年催財招財小秘訣：『活水招財法』（《命運好好玩》截圖）

龍年催財招財小秘訣：拜財神小秘訣

除了在家中擺放招財法寶，不少人都會到廟中祈福。書珩老師提醒大家拜財神的時候，不單是只燒衣一包，其實可以先擲筊，請示財神爺燒衣禮包的數量是否正確，這樣才更能夠針對幫助自己的財運。祈福過後的香灰紅包，亦要好好保存，千萬不要放腰下，乃為大不敬。

龍年催財招財小秘訣：拜財神小秘訣（《命運好好玩》截圖）

若然是自己生意的話，亦可以在辦公室、生意地方的東北方位，擺上聚寶盤或貔貅，這樣就可以令生意更上一層樓。而打工人可以在家中東北方位一個無耳的杯，杯中放著從銀行接來的水，再加上白水晶，這樣就可以達到銷售目標。