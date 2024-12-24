聖誕新年好去處！香港麗思卡爾頓酒店精選優惠 為聖誕除夕添驚喜

【新年好去處／聖誕好去處】來到2024年年尾，辛苦了一整年，當然要好好的慰勞自己！無論你想品嚐聖誕大餐、參與瘋狂的聖誕派對、享受奢華的身體護理，或是想欣賞豪華海景，在全球最高酒店香港麗思卡爾頓酒店都能被滿足到。香港麗思卡爾頓酒店推出一系列節日驚喜，當中包括豐富美饌、養生體驗、亮麗護膚優惠及窩心聖誕禮品等，讓大家都可以留下難忘的2024回憶，好好迎接2025年。



想感受冰天雪地的氣氛，又擔心沒法撐得住漫長的飛機行程？其實，近在香港亦能感覺到北極的夢幻感覺，香港麗思卡爾頓酒店以「夢幻北極聖誕」為聖誕主題，帶領大家體驗一場獨特的節日奇遇！

聖誕新年好去處2024｜香港麗思卡爾頓酒店聖誕慶典「夢幻北極聖誕」（品牌提供）

聖誕新年好去處｜夢幻北極節慶餐飲

提到聖誕，當然不少得聚會聚餐，酒店除了將每一個角落滿佈華麗的裝飾和璀璨的燈光，展現出北極的氛圍，更將節日氣氛融入餐點之中，推出一系列精緻的聖誕主題糕點以及下午茶點，增添無限的冬日歡樂與甜蜜。

除了聖誕傳統的樹幹蛋糕外，更有豐富口味的迷你蛋糕，甜點均以精美的紅色禮盒包裝，並點綴閃亮的銀色星星。

聖誕新年好去處2024｜夢幻北極節慶餐飲（品牌提供）

聖誕新年好去處｜必試推薦【1】米芝蓮一星意大利餐廳 Tosca di Angelo



想與另一半或家人一同感受浪漫、溫馨的節日氣氛，前往環境寬敞、坐擁180度迷人天際景致，連續 11年榮獲米芝蓮一星意大利餐廳 Tosca di Angelo就最好不過。餐廳總監Angelo Aglianó 更設計出精緻高質的Minuetto 四道菜晚餐及節日八道菜晚餐，大家可以盡情在醉人美景相伴下，享受微醺時光，留下奢華美好的回憶。

聖誕新年好去處｜必試推薦【1】米芝蓮一星意大利餐廳 Tosca di Angelo（品牌提供）

聖誕新年好去處｜奢華護理

如果餐飲體驗並非你的首選，不妨放下煩憂、享受專屬自己的ME TIME，遠離緊湊的生活與工作，好好的放鬆身心。要釋放身體疲勞，讓身心重獲活力，除了可以外遊玩樂，選擇身體或面部護理亦是個好方法。聖誕佳節將至，香港麗思卡爾頓水療中心準備了一系列節日水療優惠，包括LA MER面部護理優惠、聖誕身體護理及動感單車課程。

聖誕新年好去處｜必試推薦【2】麗思卡爾頓水療中心 聖誕暖心身體護理



聖誕節的代名詞，當然是香氣四溢的雲呢拿、肉桂。如果想延續節日氛圍，除了進食節日美點，以香甜的氣味護理全身，更能讓好心情持續一整天！這款聖誕暖心身體護理，療程包含了30分鐘的雲呢拿肉桂身體磨砂、90分鐘的熱石按摩，以及免費泳池及健身室一天通行證及香檳一杯，在海景相伴下完成兩小時的療程，可謂寫意之最。

聖誕新年好去處2024｜麗思卡爾頓水療中心 聖誕暖心身體護理HK$2,780（加收10%服務費）（品牌提供）

聖誕新年好去處｜必試推薦【3】 聖誕一個月泳池通行證



忙碌生活的同時亦要好好愛護自己！保持健康體形不單是自律的表現，更可以釋放胺多酚、調節情緒，保持快樂。麗思卡爾頓水療中心在12月推出「聖誕一個月泳池通行證」，更可額外獲得3張「一天通行證」，不論你想清淨地享受個人節日，與好友共享悠閒泳池派對和享受陽光都可以。

凡於12月購買價值港幣3,500元的一個月泳池通行證，即可以獲得額外3張一天通行證供親友使用（品牌提供）

聖誕新年好去處｜除夕倒數、跨年派對必到！

除夕倒數活動？當然要充滿儀式感地去舊迎新，利用滿足的體驗揭開2025年序幕，留下一個美好祝福與寓意。還沒計劃好跨年倒數、除夕派對的地點，建議你要到訪打卡一流、風景怡人的頂層酒吧 Ozone，它更是全球最高室外頂層酒吧，大家可以在高處無需逼狹地欣賞絢麗的煙花匯演，體驗一場獨特的節日奇遇。