名牌軍靴推薦2025｜時尚修腿設計！跟隨太妍塑造Office Siren魅力

名牌軍靴推薦2025｜隨著Office Siren盛行，愈多女生都喜歡中性型格的打扮，因此軍靴是個不錯的配搭單品。由於設計修腿型，而且易襯多種風格，相信大部分人的鞋櫃裡，都至少會有一雙軍靴。以下盤點6款時尚修腿的名牌軍靴推薦，不知大家都有沒有呢？



名牌軍靴推薦2025｜隨著Office Siren盛行，愈多女生都喜歡中性型格的打扮。(IG@taeyeon_ss)

名牌軍靴推薦2025｜軍靴是個不錯的配搭單品。(IG@hyunah_aa)

名牌軍靴推薦2025｜由於設計修腿型，而且易襯多種風格，相信大部分人的鞋櫃裡，都至少會有一雙軍靴。(IG@_yujin_an)

名牌軍靴推薦2025｜款式1. Christian Louboutin Dune Trott Alta Leather Ankle Boots

購買方法：NET-A-PORTER（HK$14,200）

紅色與黑色相當合襯，透過對比打造型格魅力。就如這對Christian Louboutin靴子，使用經典的穿孔綁帶設計，配搭高跟和紅底，展現出別樹一格的氣場，還能更顯長腿。

名牌軍靴推薦2025｜Christian Louboutin Dune Trott Alta Leather Ankle Boots (NET-A-PORTER)

名牌軍靴推薦2025｜款式2. Bogner St. Moritz Buckled Shearing-lined Textured-leather Ankle Boots

購買方法：NET-A-PORTER（HK$3,305）

在型格的氛圍中，帶有柔和活力的特色。這雙靴子加入溫暖的毛毛設計，禦寒功效更高，中間位置亦設有扣帶，展現出女性知性的魅力。而且側面的拉鏈更能助穿著，非常方便。

名牌軍靴推薦2025｜Bogner St. Moritz Buckled Shearing-lined Textured-leather Ankle Boots (NET-A-PORTER)

名牌軍靴推薦2025｜款式3. Stuart Weitzman Soho Quilted Leather-trimmed Suede Ankle Boots

購買方法：NET-A-PORTER（HK$4,667）

特別在靴子後方加上舒適的設計，不僅能夠減少刮腳問題，而且亮面皮革亦帶有顯眼和高級感覺。腳底採用7厘米厚跟，助走路時保持輕鬆舒適，同時增加雙腿的修長感覺。

名牌軍靴推薦2025｜Stuart Weitzman Soho Quilted Leather-trimmed Suede Ankle Boots (NET-A-PORTER)

名牌軍靴推薦2025｜款式4. Louis Vuitton Citizen 平底軍靴 HK$14,700

運用黑、白和金色的拼搭，締造高級魅力。靴子線條輪廓流暢，可以緊貼雙腿，加上尖頭設計，視覺上提升長腿魅力。而金屬配件亦能顯出高級感，締造靜奢的魅力。

名牌軍靴推薦2025｜Louis Vuitton Citizen 平底軍靴 (品牌官網)

名牌軍靴推薦2025｜款式5. Dior D-Major 短靴 HK$14,700

當中性型格的軍靴設計，遇上Dior的極繁圖案和質感！將黑色小牛皮配搭黑色和白色Cannage藤格紋圖案斜紋軟呢，配搭Christian Dior標誌，締造出柔和的華麗優雅感覺。

名牌軍靴推薦2025｜Dior D-Major 短靴 (品牌官網)

名牌軍靴推薦2025｜款式6. Maison Margiela Tabi Combat High-Tops HK$16,000

採用品牌經典的Tabi分趾鞋設計，配襯一條可卸式啡色粗身皮扣，展現出粗獷感的同時，又如Mary Jane般帶出甜美魅力。靴子設計中性，而且可以襯搭不同造型，非常實用。