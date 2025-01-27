新年穿搭推薦2025｜拜年時展現乖女形象！娜璉、張員瑛都這樣穿

新年穿搭推薦2025｜踏入農曆新年，寓意美好新開始，很多人都會穿好兆頭的單品，為自己招來更多福氣。要在拜年時留下乖女的印象，便要跟足傳統，穿著鮮色衣服，同時勿過於性感或強勢，以下分享6組恰到好處的新年穿搭，給大家參考研究。



新年穿搭推薦1. 同色系衛衣+A字裙

拜年時若是後輩的話，造型儘量低調為主，像是棗紅、粉紅或玫瑰色等，既能象徵吉祥幸運，亦讓肌膚更顯白皙，展現出精神的狀態。像是娜璉般，以暗紅色衛衣襯搭格仔短裙，充滿節慶魅力，再加上頭箍點綴，締造清純乖巧的魅力。

新年穿搭推薦1. 同色系衛衣+A字裙 (IG@nayeonyny)

新年穿搭推薦2. 針織外套+柔和色內搭

軟綿柔和的針織外套，予人舒適溫柔的知性魅力，張員瑛還會選擇綴有小花圖案的款式，締造可愛和優雅的魅力。她亦會襯搭柔和色調或透膚的內搭，不僅能夠保暖頸部，而且造型更具層次魅力，展現出知性文青的氣質。

新年穿搭推薦2. 針織外套+柔和色內搭 (IG@for_everyoung10)

新年穿搭推薦3. 少女系連身裙

可愛少女魅力誰能抵擋？若然喜歡甜美風格，可以選擇像徐玄般，又粉嫩色系的打扮迎接新年。她穿上粉紅和白色格紋連身裙，配搭長白襪和Mary Jane高跟鞋，既能打造長腿效果，而且散發出乖巧少女的氣質。相較短身款式，現時更流行長襪設計，因此穿長襪的話，更能打造青春的氣息。

新年穿搭推薦3. 少女系連身裙 (IG@seojuhyun_s)

新年穿搭推薦4. 淺色套裝+粉紅手袋

踏入社會工作的人，可穿成熟知性的造型拜年。可以參考GUCCI的新年造型，以淺色背心襯搭米色西裝褲，加上幼腰帶，展現出Office Siren的魅力。可以披上粉紅色調的西裝外套，或者選擇經典的手袋，都能提升甜美和輕熟的感覺。

新年穿搭推薦4. 淺色套裝+粉紅手袋 (GUCCI提供)

新年穿搭推薦5. 型格皮革外套+悠閒牛仔褲

不少女生在秋冬時分，穿著皮革外套，以打造型格的一面。在CHANEL最新的春夏系列中，會用淺色的牛仔褲襯搭皮革外套，不僅展現出舒適悠閒的魅力，同時看來型格及隨和。

新年穿搭推薦5. 型格皮革外套+悠閒牛仔褲 (CHANEL提供)

新年穿搭推薦6. 牛仔短外套+百褶裙

新年假期間，最緊要穿著舒適自在，讓大家都投入於節慶的氛圍中。因此Dior便以牛仔外套搭百褶裙，打造出舒適和女性魅力，同時牛仔帶有中性的街頭元素，能夠締造出可鹽可甜的感覺，讓人留下好的印象。