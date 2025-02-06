Office Siren是甚麼?Bella Hadid 宋慧喬追捧的返工穿搭|時尚解碼

【Office Siren｜時尚解碼】常留意時尚圈的話，近日不時聽到「Office Siren」，這種風格深得不少韓星追捧，而且適合上班族參考，讓返工都能轉換成美好的心情。到底甚麼是「Office Siren」？這種風格如何襯搭？以下為大家解答疑問。



時尚趨勢日新月異，衍生出不同的術語，如早年流行色彩的多巴胺，其後回到舒適的美德拉、靜奢和老錢風等，亦有優雅的芭蕾舞風和Blokette，風格多樣令人快要分不清！《01女生》逐一拆解這些流行的時尚術語！

甚麼是「Office Siren」？

顧名思義，Office Siren就是上班時的性感打扮，靈感取自90年代及千禧年代的返工時尚，形象介乎專業和性感之間，一般都是全黑造型，間中也有暗紅和啡色的單品，強調結構輪廓、貼身剪裁及具質感的服飾，如當穿得密實時，便會搭貼身剪裁；若造型隨意的話，則會加上西裝外套和整齊髮型。

這種風格予人整潔、性感和神秘但專業的感覺，雖然早年因在家工作而受影響，但在2023年末至2024年初已回歸主流，與流行的黑暗學院風（Dark Academia）互相看齊。

顧名思義，Office Siren就是上班時的性感打扮。(IG@ysl)

Office Siren風格的女星代表

提到代表女星的話，莫過於Bella Hadid。她日常甚愛Y2K風格，不時都會將西裝造型，糅合隨性風格，並戴上橢圓框眼鏡，看來充滿專業態度，同時不失性感魅力。

韓國女神宋慧喬出席活動時，也常作Office Siren的打扮，如西裝外套和低胸恤衫等，以俐落整潔的形象，強調原來的知性氣質。

女星太妍近年亦愛Office Siren的造型，糅合學園風格，展現出型格和成熟的一面，更與其嬌小身材和童顏形成反差，看來更具個人特色。

Office Siren必備襯搭單品

East-West手袋

不得不提到最近超流行的East-West手袋，筆挺的線條輪廓富建築美學，而且如法棍包般可愛，容量亦算不錯，是個適合上班用的設計。

Office Siren必備襯搭單品：East-West手袋 (IG@for_everyoung10)

緊身恤衫

愈緊身的服飾，愈能顯出線條，因此要展現出豐滿身材的話，必備一件緊身恤衫，同時扣起中間的幾顆鈕扣，便能展示胸口和小蠻腰，打造出好看的輪廓。可以選擇設有皺褶和條紋的款式，以增添個性感覺。

Office Siren必備襯搭單品：緊身恤衫 (IG@_yujin_an)

西裝外套

筆挺的西裝外套予人專業感覺，同時修飾上半身的輪廓，展示出寬肩和扁身的體態，整個人視覺上更顯高挑和俐落。

Office Siren必備襯搭單品：西裝外套 (IG@katarinabluu)

長框眼鏡

有框眼鏡帶有知性的文青感覺，亦是千禧年代的流行單品，而且特別適用於返工造型，給人認真和專業的魅力。

Office Siren必備襯搭單品：長框眼鏡 (IG@reinyourheart)

Slingback

不少上班女生都愛穿slingback，可以露出腳踭、突顯雙腳的骨感美，締造出性感的魅力。