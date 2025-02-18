極繁主義正式回歸！3穿搭方式展個人獨特風格：多層次、色彩鮮明

極繁主義正式回歸！極簡主義（Minimalism）風行多年，但隨之2年多前興起的Y2K熱潮、芭蕾舞風、Blokecore 延伸至風靡全球的Bowcore，無一不是正預告極繁主義（Maximalism）將回歸。於今年時裝周上不少品牌都展現「極繁」的魅力，以色彩鮮豔、豐富圖騰以及多層次堆疊為穿搭重點，透過一件件的單品展現個人風格，但「極繁」並不是指將所有喜歡的單品都堆疊上身，初次接觸的你不妨從首飾配件入手，可更易掌控！



極繁主義（Maximalism）正式回歸！（IG@crystalhazejewelry）

極繁主義穿搭1. 珠寶與腕錶疊戴

在時尚圈早就出現以珠寶與腕錶的疊戴，乍聽會擔心兩者互相碰撞產生刮痕，但有痕跡的首飾更有生活氣息。不少名人或明星都會選擇鏈帶較粗大的腕錶，搭配多重的手鐲或手鏈，營造出隨性的搭配。在選擇腕錶、手鐲、手鏈等配件時，可先從金屬色入手，再配合一些鮮艷色彩的單品，在視覺上也是相當有趣。

極繁主義穿搭1. 珠寶與腕錶疊戴（IG@cartier）

極繁主義穿搭2. 彩色首飾疊戴

色彩奪目及造型浮誇的首飾，亦是偏受時下大眾喜愛，而且是不只一件，像是髮飾、手鏈、耳環、頸鏈、戒指等，通過不同的搭配營造出個人獨特風格。例如可以戴上多枚戒指、手鐲及手鍊，或是疊戴多條不同材質的項鍊，打造出更豐富強烈的視覺效果。

極繁主義穿搭2. 彩色珠寶首飾（IG@crystalhazejewelry）

極繁主義穿搭2. 彩色珠寶首飾（IG@crystalhazejewelry）

極繁主義穿搭3. 多層次皮帶或腰鏈

皮帶也能帶來很多不同的視覺效果，以及影響整個造型的線條。以往的都是戴一條，在「極繁主義」中會透過多條皮帶或腰鏈營造出不同感覺的造字，像是混搭不同粗幼的皮帶，或是以一皮帶一腰鏈，以帶出多種層次的感覺。