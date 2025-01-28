跟著Rosé換上新鞋迎接新年！熱門款推薦：Puma Speedcat、Repetto

【農曆新年2025｜新鞋】在正式踏入蛇年前，除了要好好為家裡大掃除外，添購新衣和新鞋，也是很重要的環節之一！相信不少人小時候都聽過換上新衣及新鞋是迎接新年的一個習俗，象徵著辭舊迎新，但同時「鞋」與「唉」發音相似，要避免常常唉聲歎氣，所以買新鞋就要在過年前買好，以迎接新的一年！



2025新款鞋履推薦1. Puma Speedcat OG 男女皆宜休閒鞋 HK$799

Puma Speedcat自被品牌代言人Rosé穿著並分享後，旋即全球爆紅，成為大熱波鞋次一！這款Puma Speedcat最初為F1大獎賽而設計，在品牌重新複刻推出後，更是成為開創薄底球鞋先鋒趨勢，波鞋保留了其扁平窄版廓形，配上質感磨毛皮革鞋面，鞋頭精心繡制了美洲獅圖案，並融入金色Logo，為鞋款增添一抹復古輕奢感。

（IG@puma）

2025新款鞋履推薦2. Repetto x Marine Serre Camille HK$4,190

以其精緻的芭蕾舞鞋聞名的Repetto，與時尚設計師品牌Marine Serre攜手合作推出了“The Lune Project”，將彼此對優雅的演繹、對可持續發展的承諾以及傳統與現代的無縫結合。此系列共推出了兩款迷人的Repetto鞋款，包括前衛的Lilouh，以及搭載Marine Serre標誌性All Over the Moon印花的經典Camille，將優雅與時尚展現得淋漓盡致。

2025新款鞋履推薦2. Repetto x Marine Serre Camille HK$4,190（品牌提供）

2025新款鞋履推薦3. HOKA Bondi 9 極致緩震跑鞋 HK$1,499

熱愛跑步的話，不能錯過HOKA所推出全新Bondi 9極致緩震跑鞋，配備全新超臨界EVA泡棉中底，兼具輕量、彈性和耐用性，延長跑鞋的使用壽命，提供持久的輕盈感。跑鞋中底採用了全新升級的幾何設計及聚焦於腳跟的Active Foot Frame™ 技術，給予更強的支撐和穩定性﹐並帶來更輕盈的跑步體驗。

2025新款鞋履推薦4. GEOX Walk Pleasure女裝黑色及膝皮靴 HK$2,399

及膝皮靴可說是鞋櫃中不能缺的鞋款，GEOX Walk Pleasure女士皮靴﹐採用透氣及舒適的平底設計，經典的黑色皮革外觀，搭配閃亮的金色細節，無論是搭配正式服裝還是日常造型，這雙靴子都能帶來知性的都市休閒風，隨時隨地散發迷人魅力！

2025新款鞋履推薦4. GEOX Walk Pleasure女裝黑色及膝皮靴 HK$2,399（品牌提供）

2025新款鞋履推薦5. Clarks Originals X HUMAN MADE WALLABEE MADE HK$2,599

Clarks Originals與日本品牌HUMAN MADE攜手推出兩款大膽創新鞋款，系列完美呈現Clarks的匠心工藝和HUMAN MADE的前衛跳脫，獨特的風格融合了經典與現代。其中以經典的Wallabee鞋型為基礎的新款WALLABEE MADE，採用百搭卡其色麂皮和天然橡膠鞋底﹐左右腳鞋面分別飾有“HUMAN”和“MADE”的浮雕細節，而領口位亦分別印上“THE FUTURE IS”和 “IN THE PAST”字句，為鞋子賦予了全新的特殊寓意。