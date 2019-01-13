從前一班社會新鮮人，總愛在週末喝個痛快，有時不過是傻傻的為了證明自己還有放肆的自由；但這陣子，大夥兒不再談無謂的大計，取而代之的是，薪金怎樣，某某結婚，誰人考上了政府工，然後總愛未老裝老似的以一句：「這些年，大家都累了吧。」作結。 生活累人，影響遠比你我想像的大，包括皮膚與體重。

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睡不夠，漸漸便愈來愈胖了！

睡眠不足影響健康，這是老生常談。但根據倫敦醫療診所的Nagete Boukhezra醫生，他指出睡眠不足影響血液中的葡萄糖及荷爾蒙，從而減慢新陳代謝，亦會增加飢餓感。另外，當你很累的時候，就更不會做運動，便更容易增磅。醫生Nagete就建議：「最好的方法就是加強新陳代謝，如飲食定時、做帶氧運動、每天多走路及睡眠充足。」確不是新鮮事，但我們又何嘗時時能做到呢？

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「捱夜催人老」！

筆者「通宵」過後，朋友總是能一看道破：「怎麼你看起那麼累？」但我們未必知道的是，休息不足對皮膚的影響，並非補眠便能輕易解決的。

醫生Nagete就解釋，睡覺時身體製造膠原蛋白，減慢皮膚老化；而當睡眠不足時，皮膚便會老得更快。另外，睡眠不足也會令皮膚無法修復，傷口亦更難癒合。亦會令人感到更大壓力，炎症加劇等等。

他總結：「優質的睡眠，短期來說便能預防皮膚變差，如黑眼圈反眼睛浮腫；長遠來說，則預防過早的衰老。」

＊但工作需要，充足睡眠成了一種奢侈時，以下護膚「小貼士」或能幫助你：

+ 3 + 2

若所有事情都出了差錯，就去睡覺吧，一睡解千愁！

有人說「貧賤夫妻百事哀」，筆者時時想，或許令二人悲哀的並非窮，而是累。筆者時時與朋友戲謔：「若所有事情都出了差錯，就去睡覺吧。一睡解千愁。」明天又是新的一天了。卻沒想過，原來這「經驗之談」，竟也有科學根據。

醫生Nagete解說，睡眠對心情有極大影響。如果睡不夠，便會令人更影感到壓力、生氣、悲傷及筋疲力竭。因此，當你當自己是悲劇主角，怨天尤人時，或許癥結只是睡不夠。

Sources：Stylist uk

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