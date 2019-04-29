【夏天穿搭】五種必備夏日元素　打造清爽慵懶的「海島渡假風」！

好想出國但是假不夠，好想去海島做 spa 但是錢不夠，沒關係，山不轉路轉，誰說在香港不能穿出度假風！每天氣溫熱到破表，到底應該怎麼穿才能舒服有型？下面幾種「海島風」必備元素妳一定要有：

1. 麻棉布料

人造纖維不透氣，再美的衣服也容易悶出一身汗，挑選柔軟舒服的棉麻材質，就能成功達到「薄、透、涼」的效果，就算潮濕悶熱的天氣，也能穿出清新氣質感！

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2. 白色是王道

白色絕對是稱霸夏天的首選顏色：白色背心、白色短褲、白色連身裙，無論妳是偏白膚色或是健康小麥肌都是百搭啊！

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3. 平口露肩上衣

今年暴紅的平口款式依然持續發燒，露肩款式不但清涼，又能突顯纖細的鎖骨部位和美麗的肩頸線條，如果手臂肉肉的女生也不用擔心，只要選擇喇叭袖或荷葉邊的款式，就能輕鬆藏住蝴蝶袖囉（嘿嘿）！

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4. 圖騰印花

帶有波西米亞民族風的圖騰印花就是萬年不敗，今年推出很多平口連身的款式，一件就能輕鬆出門，完全不用煩惱下身衣著，可說是懶女人的福音～

5. 度假風配件

走在豔陽下怎能沒有一頂藤編紳士帽！最近紳士帽及草帽重新席捲夏日街頭，大大的帽沿不但幫妳遮擋刺眼陽光還能防曬，或是利用具有夏日風情的小配件飾品作點綴，讓妳宛如置身在峇里島的沙灘漫步！

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】