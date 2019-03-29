「帽」係福爾摩斯破案關鍵？一文揭Vintage風「獵鹿帽」身世之謎

在搭配裝束的時候，常常需要一頂帽子來增加豐富度，帽子一戴就像為造型加了戲讓穿搭更完整，除了用來搭配，不同帽子也具備不同功能性，這次要介紹一種較為冷門的帽款——獵鹿帽（deerstalker）。

「獵鹿帽」顧名思義即是打獵時佩戴的帽子，又因為最常使用於獵鹿時配戴而得名，在外觀上，獵鹿帽前後都有帽舌，而兩旁的護耳放下可以保暖，不使用時則可以用綁帶繫於頭頂，通常使用六片或八片的三角形花毛絨（斜紋軟呢）布料拼製而成，當然也少不了遮陽防風的功能。

獵鹿帽外型特殊令人印象深刻，但要說獵鹿帽一炮成名的關鍵，就必須歸功於世紀偵探——福爾摩斯了，電影中的福爾摩斯總是目光銳利的叼着煙斗搜尋着蛛絲馬跡，披戴斗篷與獵鹿帽四處奔波拼湊破案的關鍵，「煙斗、斗篷、獵鹿帽」三樣單品成了偵探代名詞，而這樣的睿智形象也深植人心，好像戴上了獵鹿帽就能賣弄一番，也更添一股神祕氣息。雖然獵鹿帽因為福爾摩斯讓它有了不同的形象，但其實對於注重帽文化的英國紳士而言，獵鹿帽是打獵使用的便帽，並普遍出現於鄉村地區，因此在正式場合配戴較為不合適。

按圖看看獵鹿帽在電影、電視劇內不同場所的配搭造型▼

+ 4 + 3 + 2

結語： 獵鹿帽的造型真的十分有趣，走在路上一定超級搶眼！可能會被懷疑穿越時空來的，看完冷門的獵鹿帽故事，還真的對獵鹿帽有點心動欸！

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原文：一探究竟這頂偵探帽！福爾摩斯、柯南都在戴的「獵鹿帽」，你沒聽過也一定看過！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】

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