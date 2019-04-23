【Game of thrones】三招練成《權力遊戲》演員Sophie Turner身材

不知不覺間，《權力遊戲》一眾小演員經已長大成人，昨日大家就紛紛在社交媒體上高呼接受不了Arya的sex scene！（Arya在大家的腦海裡依然是第一季中那個可愛的小女孩吧）另一邊廂，飾演Sansa Stark的Sophie Turner同樣在不知不覺間長大，且長成了一位極度迷人的女子。

（圖片來源：GettyImages）

尤記得她在頭幾季中並不算是大家最喜歡的角色。然而最近大家不約而同都感嘆：「佢真係好靚」，甚至有人說：「超喜歡她！」要知道要女生衷心欣賞同性絕不是一件容易事，而Sophie Turner就做到了。

能夠做到愈大愈靚，不多不少有遺傳而來的優勢。不過，其實Sophie Turner本人亦非常努力，才能練成如此性感的身型。

Sophie Turner身高有175cm，骨架亦不算細，無論站在男或女旁邊都很容易變成「巨人」（沒有Brienne那般巨喇），之前她在記者會站在Kit Harington與Emilia Clarke旁邊，看起來竟然比兩位都要高大。高大女生會面對的人生問題，就算美得如Sophie Turner也在所難免。

盡可能往外跑

或許因為大家都是透過Sansa Stark來認識Sophie Turner，所以不少人都誤以為Sophie Turner是個只喜歡針織和扮靚的內向女生。

但其實Sophie Turner自小喜歡跑跑跳跳，在成為演員前，更是一位半職業芭蕾舞演員。她於11歲時，更被倫敦皇家芭蕾舞學校錄取，差一點就是位全職芭蕾舞演員了。

（圖片來源：GettyImages）

成為演員後，她每週會運動6天，會做各類型的運動如跑步、跑山、負重等。而在林林總總運動中，她最喜歡打泰拳及阻力訓練。總之比起靜靜坐在屋子內，她盡可能往外跑，並且盡可能訓練到全身的肌肉。

而自從她開始規律地做運動之後，她比以前更有自信，也更愛自己的身體：「鍛煉使我更正面地看待自己的身體。我不知道我有沒有看起來有甚麼不一樣 ，但我感覺自己變得更強壯，有力氣面對生活的種種，這樣的感覺非常好！」

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其中一項Sophie Turner每天都會做的運動：

吃得非常清淡

要維持窈窕的身材，離不開做大量的運動和控制飲食吧。

除了吃大量的蔬菜，如菠菜、椰菜花、紅薯外，她亦會多吃蛋白質和健康的脂肪，好讓她有力氣繼續運動。她亦喜歡吃加入香蕉、肉桂、花生醬、各種水果的燕麥片，好吃之餘又極富營養，一眾愛美的女生不妨一試！

選擇合適自己的衣服

面對自己比人高、骨架又比人大的身型，年紀輕輕的Sophie Turner說：「在這個人人都說大腿並排要有條空隙才叫瘦的年代，當然我感到極大的壓力！可是我太喜歡吃了，我喜歡吃多於做運動，因此不太可能徹底改變到自己的身型，而且就算改變身型也不會帶來甚麼好處吧。比起改變身型，我寧願了解自己的身型比例，再選擇一些合適自己的衣服。」

（圖片來源：GettyImages）

Sophie Turner就說自己的膊頭好闊，所以不會穿掛頸衫。在成長期間，大家總希望自己擁有模特兒般的身型，總之愈瘦愈好。為了可以瘦，大家又節食，又扣喉，總之無所不用其極，最後搞壞身體。長大後，「瘦」依然重要，但才不會為了瘦而迫死自己。或許比起瘦，人生有更多更重要的事吧。為了可以專注人生其他事，大家都應學學如何以各種穿衣技巧來掩飾身材缺點。

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