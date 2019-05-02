【Sogo Thankful Week 2019】必搶皇牌套裝：Shiseido增量兼半價

踏入五月，又是女生購物的季節。途徑銅鑼灣看到Sogo門外的熱鬧景況，便知道又是挖寶的時候了。第一輪的Sogo Thankful Week 2019為10/5至19/5，面對排山倒海的優惠套裝，哪些稱得上超值，又有哪些是非買不可？

Shiseido：包含皇牌Ultimune精華與眼部精華 加送美白護膚套裝

皇牌Ultimune紅妍肌活眼部及面部雙精華組合，此優惠套裝為銅鑼灣店限定優惠，只限18/5一天。（品牌提供）

套裝包括兩支皇牌貨裝產品：Ultimune紅妍肌活免疫再生精華與Ultimune紅妍肌活眼部精華，當中精華液的容量更高達75ml，再加送10ml，共85ml。貴為Shiseido的皇牌產品，Ultimune紅妍肌活免疫再生精華可以增強肌膚免疫力，在外可以扺抗環境對肌膚造成的傷害，在內則有效抗敏感，令肌膚變得健康有彈性。

此外，優惠套裝還加送集美白、抗皺功效的Vital-Perfection護膚套裝。Vital-Perfection護膚套裝雖不是貨裝，但容量仍具一定份量，包括健膚水75ml、潔面泡沫50ml、乳液30ml、精華素10ml與乳霜5ml。兩支皇牌貨裝產品總值$1600，相等於優惠套裝的價錢，算是超值之選。有興趣的女生可以留意一下，此優惠套裝為銅鑼灣店限定優惠，只限18/5一天。

價錢：皇牌Ultimune紅妍肌活眼部及面部雙精華組合 HK$1,600 (價值: HK$3,110)

GIORGIO ARMANI Beauty：試齊經典底妝產品與唇釉

一個優惠套裝試齊GIORGIO ARMANI 經典底妝產品與唇釉。（品牌提供） 要打造出細緻無瑕的妝容絕對少不了GIORGIO ARMANI的持久零瑕粉底液，不但擁有高度遮瑕力，而且持妝16小時，不少星級化妝師推薦使用。套裝中配備的迷你雪紡水光氣墊精華粉底細緻輕巧，方便置於手袋作補妝之用。GIORGIO ARMANI的唇釉也是愛美女生化妝包的Must-have item，套裝中的貨裝唇釉沒有指定色號，女生們可以按照喜好選購心水色號，當中#501偏紫調豆沙色、#400正紅色、#405帶橘色的「南瓜紅」也是熱賣色號。 價錢：GIORGIO ARMANI 持久零瑕美妝套裝 HK$ 825-HK$875 (價值: HK$1,024-HK$1,074)

植村秀：低於半價購買ultime8 黃金琥珀系列與彩妝套裝

於Sogo Thankful Week以低於半價的價錢便可購買ultime8 黃金琥珀系列優惠套裝。（品牌提供）

相信很多女生擁有的第一件植村秀產品都是其皇牌卸妝油，一支便可擁有徹底卸妝、深層潔膚與護膚美肌的效果。於Sogo Thankful Week以低於半價的價錢便可購買ultime8 黃金琥珀系列優惠套裝，包括ultime8黃金琥珀潔顏油450ml、2支潔顏油50ml、黃金琥珀精華水50ml、精華液7ml、精華面霜13ml水潤隔離防曬底霜 7ml、迷你無色限漆光唇釉2.3g。

價錢：ultime8 黃金琥珀潔顏油 450ml 套裝 HK$860 (價值: HK$1,876)

Kiehl’s：增量裝照顧敏感與暗啞肌膚

皇牌金盞花護膚套裝與醫學維C淡斑精華限量版增量裝（品牌提供） 醫學品牌Kiehl’s針對不同的肌膚問題，於Sogo Thankful Week分別推出皇牌金盞花護膚套裝與醫學維C淡斑精華限量版增量裝。當中金盞花植物精華爽膚水增量至500ml，大大支可以用上幾個月。以相宜的價錢購入優惠套裝，平日化妝綿濕敷為肌膚保濕也不會心痛。系列還包括：金盞花深層潔面泡沫 (230ml)、青瓜植物精華爽膚水 (40ml)、極緻多效眼部提升精華 (3ml)、極緻多效修護乳霜 (7ml)、醫學維C淡斑精華 (4ml)

特效保濕乳霜 (7ml)、薑葉秋葵緊緻晚安面膜(14ml)。另一個抵買品是醫學維C淡斑精華，也增量至100ml，以精華液的份量來說是具有相當的份量，有興趣的女生記緊要把握機會。 價錢：皇牌金盞花護膚套裝 – 增量裝HK$785（價值：HK$1,161）｜醫學維C淡斑精華(100ml) 限量版增量裝HK$1,020 (價值：HK$1,650)

Sogo Thankful Week 2019還有更多減價套裝限量發售，要以最優惠的價錢買到心水的貨品，便需要於購物前先做功課。以下為大家整理了各品牌的扺買套裝：

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