【她的私生活】朴敏英繼《金秘書》　簡易低髻髮型　再成頭髮指標

韓劇《她的私生活》近來成為熱話，除了劇情吸引女生們討論，女主角朴敏英於劇中的髮型亦成另一焦點。

《她的私生活》講述朴敏英，人前人後兩個樣，劇情精彩之餘，髮型轉變也精彩。立即按圖觀看劇照：

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朴敏英於《她的私生活》中的角色為一個不時需要發掘新人畫家的美術館策展人，但工作以外的她卻是瘋狂粉絲一名，過了二十多年的追星生活。也基於這個雙重身分的生活，每次戀愛都會因追星而令到關係出現變化，最後分手收場。同時講述她如何在工作上不斷掩飾自己迷妹的性格。

朴敏英於《她的私生活》中的低髻髮型成女生們的討論話題。（《她的私生活》劇照）

兩種性格、兩種髮型

由於朴敏英在劇內的性格有相當大的衝突與矛盾，故她會以髮型來劃分兩個不同的自己，追星時會將頭髮自然垂放；工作時則會把頭髮盤成低髻，增加正式和莊重感，符合策展人的專業身份，而這個低髻正是女生們現時高度討論的髮型。到底，這個低髻於編髮時有甚麼技巧需注意？

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看起複雜，實則非常簡單：花辦包頭低髻髮型

低髻向來都是屬簡易程度的髮型，只要將頭髮綁成馬尾後，再利用橡筋束起便成型了。不過，朴敏英的低髻卻利用橡筋於中間束起，形成像一個花辦包頭的髮型，其精緻程度令人誤以為當中的束法會過於複雜，但其實也只需以下4個簡單步驟就能完成了，最後出來的效果既隨性又適合上班之用，加上於夏季時把頭髮束成低髻，更添涼意呢。

在 Instagram 查看這則貼文 차홍리뷰 공식 인스타그램（@chahong.review_official）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 18 日 上午 3:08 張貼

【點圖即看】4個簡單步驟打造朴敏英低髻髮型：

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朴敏英早於《金秘書為何那樣》的高馬尾造型已成當時的髮型指標。（《金秘書為何那樣》劇照）

朴敏英在《她的私生活》的低髻髮型形成大熱，但她卻不是第一次因劇集而成為髮型指標。早於2018年播放的韓劇《金秘書為何那樣》，她的高馬尾髮型已令女生們瘋狂跟隨。高馬尾大多時候都會予人一種老氣的感覺，但朴敏英於劇中的髮型則給人一種俐落清新的感覺，帶來不一樣的氣質，亦符合劇中OL的身份。

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除了擔心老氣，馬尾造型絕對不能有扁塌的感覺，否則只會頭形更大、臉更圓，朴敏英先利用捲髮棒把髮根部份微微捲曲，令其變得立體蓬鬆，才把頭髮束成馬尾，是一個相當聰明的做法。除此之外，還可透過分層處理，完成朴敏英的高馬尾髮型。

【點圖即看】3個步驟打造朴敏英高馬尾髮型：

以下兩個髮型都非常適合上班之用，既簡易又帶有造型感，也絕對是趕時間之選，大家不妨嘗試一下！