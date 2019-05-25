【減肥】Apink恩地自創一日一雞減肥法　由62公斤減至47公斤！

韓國女藝人減肥向來都非常暴烈，以極偏激的方法短時間內減去近乎半個自己的體重。 近來到香港開個唱的Apink成員鄭恩地，先天屬於易胖體質，只要稍一鬆懈就會長肉。她曾在節目自爆體重一度達到62公斤！後來憑藉堅持不懈的努力，減走總共15公斤，非常厲害。

Apink成員鄭恩地體重一度達到62公斤！（圖片來源：ig@artist_eunji）

為了減肥，她自創了一套獨特的飲食方法。正在減肥的朋友看完之後會不會想試一下？

Apink成員鄭恩地體重一度達到62公斤！（圖片來源：pinterest）

一日一雞減肥法

恩地為了減肥，自創了「一日一雞減肥法」，亦即每天都只吃一隻雞的份量，除此之外不吃任何東西。（圖片來源：ig@artist_eunji）

挨餓瘦身是每個減肥女生都一定試過的方法吧，她亦曾為減肥餓肚子，結果瘦得快，但復胖的速度亦非常快，而且更因挨餓而生病。當時她正為減重而戒口，結果因抵制力不足，患上人生第一次鼻竇炎以及中耳炎，整個扁桃線都腫了起來，完全沒辦法唱歌。

早前她在美食節目《吃貨48小時》，就分享了獨特的減肥餐單：「一日一雞減肥法」。她解釋，因為自己真的超級愛吃雞，不論是什麼部位都愛吃，即使在減肥期間也沒辦法放棄吃雞。為此，她就自創了「一日一雞減肥法」，亦即每天都只吃一隻雞的份量，除此之外不吃任何東西。不少網民紛紛感嘆「一日一雞減肥法」是個幸福的減肥法。不過大家就要小心，長期只吃雞肉很有可能會導致營養不足，令身體變差。

+ 9 + 8 + 7

戒掉吃宵夜的習慣

恩地非常愛吃宵夜，但為了減肥，戒掉了宵夜習慣。（圖片來源：ig@artist_eunji）

其實除了「一日一雞減肥法」之外，另一個恩地能夠變瘦的原因是因為她戒掉吃宵夜的習慣。

身為韓國有火紅的女團成員之一，恩地的演藝日程非常繁忙，使她三餐食無定時，加上她非常愛吃宵夜，久而久之體重就上升至62公斤。

若在睡前吃下高脂肪、高蛋白的食物，會令人體內的血脂突然升高，營養難以消化，最後形成脂肪。為了減肥，她開始戒掉宵夜習慣，盡量在對的時間吃飯，再加上均衡飲食，自然就慢慢變瘦下來。

+ 4 + 3 + 2

努力運動

恩地會把握任何時間運動，藉以塑造完美身型。（圖片來源：ig@artist_eunji）

另外，她亦非常努力運動。在她個人Instagram帳戶中，常常可以看到她進出健身房。只要不是有工作日程的日子，她就會一早開始打拳、健身、做負重運動。

就算只為工作未能去健身室，她亦會把握所有空檔時間，做簡單的伸展運動，如雙手拿著水瓶，然後將手臂張開至空中，藉以塑造手臂線條。就算在家裡，她亦會做深蹲、平板支撐等動作，絕不怠慢。

最近她就以短片分享平日在家會做的運動。大家不妨可以一邊播放短片，一邊做運動，藉以為自己打打氣。

「Cheat Day」

恩地偶爾會給自己一個「Cheat Day」。（圖片來源：ig@artist_eunji）

不過減肥是終生事業，持之以恆才能堅持走到最後。一下子迫得自己太緊，有時候只會造成反效果。因此，恩地偶爾會給自己一個「Cheat Day」。所謂的「Cheat Day」是在減走一定肥肉之後，給予自己任吃任喝一天的小獎勵，好讓自己有動力堅持下去。

最後，她強調別因別人而減肥，因為介意別人目光而減肥的想法只會產生負面的結果！因此大家就算要減肥，也要因為自己而減，別成為別人的奴隸。

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