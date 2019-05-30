【減價】小資品牌打卡手袋最佳入手時機　$2xxx不易過時返工袋

根據非正式統計，十個有九個女生都愛「大減價」的日子，尤其是對於一眾小資女來說，實是一大的福音，只因能夠以更優惠的價錢入手心儀已久的貨品！ 近日，多個外國網購平台，如Net-a-Porter、Shopbop、Farfetch等，都正在進行減價促銷，有部份貨品更低至半價，包括女生們永遠買不夠的手袋。

說到手袋，許多名牌款式對於一般上班族來說，價錢可謂超過了心中的Budget，然後要麼忍手不買；要麼就要用上大部份薪金。不過，與其死慳死抵去換取一個名牌手袋，還不如選擇質素同樣高、經濟實惠的小資品牌？而且這些品牌的手袋款式亦設有減價優惠，實在是抵上加抵。

精選了以下小資品牌，折完過後不到HK$3,000，同時又不怕會過季的手袋款式，還能有不買的理由嗎？

Danse Lente

英國品牌Danse Lente短短創立了兩年時間，便能成功得到一班時尚界人士的歡心。(danselente_official@Instagram)

+ 4 + 3 + 2

英國品牌Danse Lente短短創立了兩年時間，便能成功得到一班時尚界人士的歡心。品牌走簡約路線，但基於款式均由當代建築中取得設計靈感，故無論在手袋外形以至用色方面都非常大膽，具玩味感，簡約中也帶一種時尚摩登感。同時，也較著重於細節的部份，如使用金屬和石器配件化替傳統的銀扣，令手袋更具設計感。

【精選減價款式】

+ 2

Staud

Staud成立於美國洛杉磯，所有生產工序均在洛杉磯進行。(staud_clothing@Instagram)

+ 2

Staud成立於美國洛杉磯，其後產品的設計、生產、出品等工序均在洛杉磯進行，絕不假手於人。對於Staud，一般都會想到它的透明袋款，不過筆者則認為Pvc手袋未必每季都會流行，故在選擇手袋時還是選擇四季皆可使用的款式吧！就如品牌的另外兩個關一眾IT Girl喜愛的Moreau和Bissett水桶款式，前者圓筒外形外加上網繩的設計，甚為特別；後者則具有堅挺的外形設計，手挽袋子讓人營造高貴奢華的氣質。

【精選減價款式】

+ 5 + 4 + 3

相關文章：

【Chanel】不到$6,000入手？2.55、Classic Flap以外保值手袋推薦

Chanel、Hermès櫻花粉名牌銀包大比併 如平價版手袋$2xxx可入手

CELINE手袋迷注意！返工見客不失禮 $5000以下意大利製小資品牌

Manu Atelier

Manu Atelier以傳統工藝為基礎，但加入了創新元素。(manu_atelier@Instagram)

+ 2

較少聽到來自土耳其的品牌，但這品牌於2014年創立，當時僅短短一年時間已得到眾多名人的加持。品牌創辦人為兩姊妹，自細受爸爸的薰陶下，喜歡了皮具設計，故希望長大後也能有自己的品牌。

Manu Atelier以傳統工藝為基礎，但加入了創新元素，無論是外形與配色，都因為其增添一份年輕感。而品牌Signature款式Pristine，方蓋配上方方正正的箱形設計，不但適合休閒服裝，其正式感也適合用來上班之用。

【精選減價款式】

+ 3 + 2

Yuzefi

英國品牌Yuzefi每個款式的產量並不多，有時也會看到品牌官網出現sold out情況。(yuzefi@Instagram)

英國品牌Yuzefi於2016年成立，創辦人Nara Yuzefi極度重視產品的製作過程，堅持於倫敦製造，且每個款式的產量並不多，因此有時也會看到品牌官網出現sold out情況，需要等待品牌再度翻貨，絕不能低估它的受歡迎程度。

除品牌主打的Delila系列外，Tab Bag也是一個受歡迎的手袋款式，正方形手袋，用上近似色的Tone on tone配色，加上它的外形不像一般手袋設有兩條肩帶，而是用上一條粗身的皮革肩帶，是甚少在外看到的款式，較不容易發生撞袋的機會，不過此袋款只供手挽，如果喜歡側揹手袋的女生，就要選擇品牌的其他袋款了。

【精選減價款式】