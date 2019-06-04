44歲佘詩曼素顏照力撼35歲鄧麗欣　「薯片去水腫」秘技拯救熟齡肌

女星們近年來不時都會在社交平台發佈素顏照，無形間突顯親民的一面，也從中展現出她們素顏時的好氣息；就如日前佘詩曼和鄧麗欣（Stephy）分別發佈了自己的素顏照，均獲網民大讚及表示羨慕。 不過，在讚賞與羨慕的同時，還不如好好學習她們平日的保養技巧，養成素顏也能有好氣息的皮膚吧！

佘詩曼

雖然平日佘詩曼都會分享她的素顏照，不過她於早前生日時所發佈的素顏照下加上「活到44載，感恩」的文字，大方表明自己已年屆44歲，但相片中的她依然擁有白晳肌膚，容貌更沒有太多的轉變，令網民大讚她凍齡有道。

佘詩曼一向重視美肌程序，日前一張素顏照就得到網民大讚凍齡有道。（佘詩曼微博）

擁有素顏也能保持美麗的優勢，只因余詩曼一向重視美肌程序。養成好膚質的第一步是，佘詩曼除工作以外，她都會盡量素顏，以免加重皮膚負擔，亦著重於保濕與清潔。保濕方面，她曾於接受台灣版《ELLE》訪問時表示水份是相當重要的一項元素，因此她都會每天喝大量的水份，當中更特別喜愛喝胡蘿蔔汁與蘋果汁，避免身體和皮膚缺水。

同時，佘詩曼也表示每天早晚都會敷面膜為肌膚進行補水工序： 「面膜必須要有！缺水時敷臉，能幫助肌膚補水與曬後紓緩。」更指出自己在拍劇時也絕不偷懶，不會省卻敷面膜的步驟。

佘詩曼一向重視美肌程序。(charmaine_sheh@Instagram)

至於清潔方面，她則曾在內地綜藝節目《Beauty小姐》指出自己十分著重卸妝，由於拍攝劇集時的妝容都比較濃，故她會為其進行4次的卸妝步驟，卸妝後還要洗臉，確保不會有化妝品殘留於皮膚上而令膚質受影響。

或許徹底做好保濕與清潔是很多人都知道的保養方法，但佘詩曼就有一個獨門的保養法則，就是她擁有一個專屬冰箱放保養品，而當中更有馬鈴薯薄片，她表示若遇到早上醒來時眼腫的問題，便會將馬鈴薯薄片敷在眼睛上，幫助消除水腫、去除黑眼圈，受水腫問題困擾的女生，不妨一試佘詩曼的方法！

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鄧麗欣（Stephy）

鄧麗欣（Stephy）完成兩晚通宵戲，膚質仍然相當好。(stboo@Instagram)

鄧麗欣也於早前發佈了自己完成兩晚通宵戲過後的素顏照，引來網民大感羨慕她為何通宵後也能有如此好的膚質。鄧麗欣的保養方法與一般女生所重視的要素並不相同，曾於接受媒體訪問時則表示自己很懶惰，沒太多的保養皮膚方法，只有在工作忙碌及晚睡時才會有敷面膜的習慣；相反，認為最重要的是控制好自己的情緒，因為情緒影響皮膚，只有令自己開心，皮膚才會好。

除保持心境開朗，鄧麗欣亦注重運動和飲食習慣，不時都會做運動、拉筋、打排球及行山等活動；飲食方面，她剛著重於進食的順序，先吃水果再吃正餐，令腸胃更易消化食物，同時也會於每天早上食用兩顆奇異果幫助排毒。

鄧麗欣（Stephy）注重運動和飲食習慣。(stboo@Instagram)

鄧麗欣也喜歡以番薯代替正餐，如早上她會吃一個番薯，晚上亦會以番薯代替白飯，飽肚之餘又能提供營養。對於平日不怎麼護膚的懶惰女生，想要保養好皮膚與身體，也可嘗試鄧麗欣的飲食方法。

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除余詩曼和鄧麗欣外，也有不少女星都會分享素顏照，而且她們也是保養得宜，到底她們的保養心得是甚麼？