【一起舉傘】雨傘也是穿搭單品？為陰冷潮濕的下雨天加點色彩吧！

最近不穩定的天氣，總是讓人心煩！尤其是早上出門的時候，看到外面正在下着大雨，頓時有著想要賴在家裡的衝動，瞬間壞了一整天的心情。 然而，一直抑鬱也不是辦法，還是要找樂趣讓雨天過得快樂一點。既然如此，就讓我們從雨天必備的雨傘挑起，讓繽紛可愛的設計，帶你從此愛上雨天，期待撐傘！

愛上雨天吧！（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

但一直抑鬱也不是辦法，還是要找樂趣讓雨天過得快樂一點。既然如此，就讓我們從雨天必備的雨傘挑起，讓繽紛可愛的設計，帶你從此愛上雨天，期待撐傘！

1. 透明的傘上的花色

當大雨來襲，編輯最喜歡帶著透明的大把雨傘出門，省去了摺疊傘煩瑣的收納，也多了一份庇護感。

這幾年，許多透明傘上會多了一些花樣，使原本單調的設計增添了一股浪漫、繽紛的心情，不論是櫻花、楓葉、綠葉、點點，各種可愛的元素全都點綴在雨傘上，給在傘下的你，一點點的撫慰和鼓勵。

2. 酷炫夜光傘

這種類型的雨傘真的超酷的！

特別在晚上的時候，有種「一支獨秀」的前衛感，而且利用夜光的效果，就算是走在昏暗的路上，也默默地增加了一份安全感，有興趣的人可以試試看喔！

3. 繽紛的傘下世界

傘底玩花樣的風格，不管過了多久，還是非常受到大家的歡迎。

只要在傘下抬頭看，就能欣賞到心中理想、快樂的氛圍。就算外面的天氣有多糟、天空有多灰，至少此時此刻在傘下的你，可以暫時躲在這小小的世界裡，享受一個人的寧靜。

4. 華麗的造型傘

當然，可以變化的地方又不只傘內，許多傘外的造型，也一樣令人驚艷！

跳脫雨傘圓弧的形狀，造型傘賦予了雨傘新的生命，使它們呈現出全新的樣貌。不論是可愛的水果或是時尚的流線設計，都讓人好想要有一把，撐在手上就有種意氣風發的感覺呢！

5. 多元的花色傘

這邊講的單純是指雨傘的花色。如果上面的雨傘對你來說都不好駕馭，就先從外觀上的花色改變，也能帶給自己不一樣的心情喔！

看你是喜歡幾何圖形、小花、雲朵、線條…只要想得到的幾乎都曾出現在雨傘上，不禁讓人佩服設計者的巧思呢。

看到這裡，是不是很想趕快衝去買一把呢？雖然下雨天真的很討厭，但還是盡量維持好心情，才能有益身心健康喔！那麼，就先準備一把迷人的好傘，來犒賞自己吧！

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】