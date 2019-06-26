【穆勒鞋】3500年歷史的拖鞋？優雅見得大場面　出街休閒又清涼

炎熱的天氣連穿襪子都嫌熱，但有時候穿涼鞋又不夠正式、整潔，包鞋、高跟鞋悶熱又折磨，而這雙越來越多人設定為鞋櫃常備款的「穆勒鞋」，絕對可以解決你以上煩惱，也讓許多名人時常穿著穆勒鞋出鏡，不勝枚舉的優點也是讓它地位越來越穩固的原因，一起了解穆勒鞋的威力吧！

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什麼是穆勒鞋？

穆勒鞋（ Mules ），Mule 源於法文，有拖鞋之意，而穆勒鞋就是前方包起但露出後腳跟的鞋款，有高跟與平底之分，但都稱為穆勒鞋。

穆勒鞋歷史

雖然穆勒鞋近幾年才較受重視，但其實早在古羅馬時代就出現路勒鞋的雛形，3500 年前的羅馬貴族會將自己的鞋子墊高，一來用以顯示自己的地位，二來也可以防止用髒雙腳。

早在古羅馬時代就出現路勒鞋的雛形（Pinterest）

這種鞋子漸漸在歐洲傳開，十八世紀時，穆勒鞋在性工作者中很受歡迎，也讓穆勒鞋在當時有點性暗示的意味。

到了近代，當時的時尚巨頭瑪麗蓮夢露十分鍾愛穆勒鞋，也成功讓它走入生活日常，成為時尚單品寵兒，而時尚點影必備片單《慾望都市》中的凱莉也時常搭上穆勒鞋出席各大場合，又將穆勒鞋推向另一波高峰。

穆勒鞋的優點

當然，漂亮時髦是一回事，實不實穿更是重點，穆勒鞋會崛起不沒有原因，看完以下你應該購入穆勒鞋的四大理由，你一定也會把鞋櫃空出一個位置給它的。

穆勒鞋的優點（Pinterest）

【顯腿長】

穆勒鞋後簍空的特色，讓你露出雙腿最細的腳踝、腳跟，除了顯瘦也拉長了腿部線條，讓雙腿纖細又逆天，若是選擇高跟款的穆勒鞋就更不用說了。

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【休閒不失禮貌，時髦不失率性】

通常鞋子很難兼具休閒與時髦感，而穆勒鞋正好能雙雙達成，由於正式場合會避免露出腳趾，穆勒鞋前端包覆的特色解決了這個困擾，讓你看起來十足體面又不老派，只要選擇適合的材質搭配正裝，就能展現時髦又知性的形象，而拖鞋般的隨興也讓你搭配休閒裝束時一點都不突兀。

【穿脫方便】

穿脫方便看似是件小事，但其實這個優點非常實用，不論你外出逛街試穿時超方便又百搭，走久了也不會虧待了自己的雙腳，或是回到家只想把鞋一踢撲倒在沙發，也不需要忍受天氣炎熱時悶住的不適感，就算是冬天也有絨毛款可以選擇！在生活中很多時刻都會感謝它方便穿脫的優點。

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穆勒鞋火紅的程度甚至延燒到街頭單品，最近就有許多休閒鞋也推出穆勒鞋版本的帆布、休閒鞋。

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