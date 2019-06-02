近來的上班日子總是下雨，除使人心情鬱悶外，也教人苦惱該以怎樣的打扮上班。 其實，挑選雨天上班服飾的首要條件就是「不要被雨淋濕」，以下四個推介就是集功能與實用於一身的單品，打工仔不妨參考。

雨天本就教人易感憂鬱，若然還在上班途中弄得全身盡濕，心情自然更是差勁。（資料圖片/陳焯輝攝）

1. 短筒雨靴（Ankle Rain Boots）

香港春夏悶熱又潮濕，穿長筒雨靴不透氣之餘也顯得笨重。相反，短筒雨靴的好處是輕身、靈活、容易穿着，方便得來又能保持腳踝附近通爽，而且就算小腿被雨淋濕，也可輕鬆地用毛巾抹乾。

不過應注意，因為香港的七月至九月更是悶焗，因此建議還是在初夏或較涼快的日子才穿着雨靴。

雨靴穿搭參考（按圖了解）：

怕悶焗的打工仔可以穿著短筒雨靴。（Pinterest@madewell）

2. 涼鞋

買了雨靴卻又擔心在盛夏時穿着會太焗？沒問題，其實人人必有的涼鞋就正好是代替品。如果公司允許員工穿涼鞋的話，不妨在落雨天穿款式㝔斯文典雅的涼鞋上班，這就能方便打理濕掉的腳之餘，又可保持專業得體的形象。

若然辦公室不允許穿涼鞋，打工仔也可選擇在上班的路途上穿着，至返回辦公室時才更換合適的鞋款。

如果行業或辦公室允許員工穿涼鞋的話，打工仔不妨在落雨天穿款式斯文典雅的涼鞋上班。（Pinterest@ninashoes）

3. 有拉鍊的手袋

即使手拿雨傘，雨水還是有機會會沾濕雨傘無法遮擋的下半身，碰巧位處腰間的斜孭袋和手袋多數垂在這位置。加上雨水會由四面八方而來，如果手袋沒有拉鍊或鈕扣，不能完全閉合，裏面的東西就會容易被雨水打濕。

所以，下雨時記得留意一下手袋，有防水功能的當然最完美，但就算是防水能力普通的，最低限度也要有拉鍊或鈕扣設計才行。至於不防水的皮質手袋及完全開口的布質tote bag，千萬別於雨季使用。

袋中袋的配搭？雖然這在日常上班時會過於浮跨，但具防水功能的手袋的確會在下雨天大派用場。（Pinterest@lulus）

4. 與衣服同色調的雨傘

比起雨衣，香港打工仔還是習慣使用雨傘吧！從配搭角度看，雨傘其實是具實用功能的配飾，而且款式誇張或低調皆可，只要與服飾服飾打扮合襯就行。之前介紹過的透明泡泡傘就是好例子，容易配襯，擋雨功能強。

然而，對於只想簡簡單單的打工仔來說，和衣服同一種色調（Colour Palette）的雨傘就是最好的配搭工具。如果打工仔的衣櫃以黑色為主調，那便選擇黑色的雨傘。如果衣服多是褐色、大地色、藏青色等，那麼雨傘可以選取橄欖綾或鈷藍色。同時，雨傘也不一定要購買過於昂貴的品牌，因為雨傘容易因忘了隨身等原因而遺失，若然不見了，容易令人心痛。

對於只想簡簡單單的打工仔來說，和衣服同一種色調（Colour Palette）的雨傘就是最好的配搭工具。（Pinterest@kellyinthecity）

（資料來源：Racked、Glamour、Fashionista）

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