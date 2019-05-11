【職場穿搭】知性七分褲、鮮色絲背心　5大單品襯出清涼夏日形象

為了在夏日塑造出好看又涼爽的職場形象，衣飾選擇輕盈、涼爽、透氣的布料十分重要。 其實，打工仔只要掌握5個基本單品的配搭技巧，已可打造出簡單而不失大體的形象，不必大灑金錢添購無謂衣服；如學懂更多技巧，更多令夏日感覺倍增。

職場夏天穿搭原則與一般夏天穿搭的差別不大，都是想好看又涼爽地塑造某種形象，唯一的小差別就是職場夏天穿搭會比一般的更注重衣服的物料，因為穿衣人要涼爽之餘還要好看得體，布料起碼不能容易起皺吧。

不過質料上乘的服裝價錢不菲，難道打工仔一定要大灑金錢嗎？其實只要懂用五個基本單品作配襯，已經可以打造到最簡單的職場形象。記住，選購衣服一定優先選擇輕盈、薄身、透氣的布料，例如棉、麻、絲。

假如預算充足，每種item可以多買幾件，方便打工仔清洗輪換。此外，找一個自己合適又喜歡的剪裁、風格，然後一次過買數隻顏色。這兩個偷懶技巧都可令早上更快換衣服。

夏天五種必備穿搭單品（按圖閱讀）：

好，對基本item有個大概掌握後，打工仔可以踏入進階版，享受一下夏天潮流了。配搭關鍵是每次只穿一、兩個突出item就好，特別在辦公場所，沒人想變成俗氣又令人分心的燈柱吧？

讓上班打扮添玩味的配襯建議（按圖閱讀）：

1【鮮豔配飾】黃色耳環、粉色手袋、螢光髮夾等等都能為中規中傍的返工造型添上亮點。（Pinterest）

（資料來源：Workopolis）

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