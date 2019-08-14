【泳衣品牌】夏天戰衣怎能周街撞？四個小眾品牌　時尚完勝Bikini

夏日炎炎，最好就是去海灘曬太陽玩玩水，抑或出國旅行，拍一些泳衣美照吧。這個時候當然不可缺少一件既實用又時尚的泳衣。每當你打開IG 時，見到外國的女生穿著極具品味的泳裝時，都不禁羨慕起來，縱使不是比基尼泳裝也能拍出充滿時尚感的照片。有見及此，WIW 為了你推介 4 個小眾時尚泳衣品牌，讓你也能在這個夏天大放異彩。

Flagpole

來自紐約的泳衣品牌，由兩位好友Megan Balch和Jaimie Barker 所創立， 他們二人都熱愛舞蹈與緊身衣，希望可以打造出既時尚又具功能性的泳裝，他們的泳裝剪裁獨特，而且加上運用不同色彩的拼湊，讓泳裝變成了一件時尚，他們甚至提供定制剪裁，獨家顏色，讓你設計出世界上最獨一無二的泳衣，而且這個品牌是不少時尚編輯的最愛。

+ 9 + 8 + 7

ERES

Eres 40 多年來，一直致力於打造最時尚的法國泳裝和內衣，他們的泳裝設計簡約不複雜，長青且經典，但能突出女生的體態，而且質地十分舒適。 如果說它是泳裝界的 Celine 也不為過。

+ 6 + 5 + 4

ONIA

這個品牌現在可以說十分火紅，你一打開 IG 就可以看到它的蹤影，而且它們的泳裝充滿復古的情侶，令人一眼便會愛上，加上時尚的圖案，在陽光海灘下顯得更迷人。如果你想尋找不一樣的比基尼泳裝，ONIA 絕對是你的好選擇。

Paper London

海洋污染已經是一件十分嚴重的問題，倫敦品牌 Paper London 深明這個嚴重性，所以推出一系列可持續發展的時尚泳裝，設計嫵媚之外，材料也是用海洋中的廢料，如塑料瓶與漁網製成一種獨特的布料 Econyl ，它同時可以回收與重複改造，不會污染環境。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】