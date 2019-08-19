俄國KOL的神奇掩眼法：經濟單品重複穿搭　看似日日著新衫

想要跟隨著潮流的女孩們，只要逛快時尚品牌店舖即可，但是現在越來越多這種快時尚店家，要如何購買搭配出自己喜愛的風格也是個學問。在俄羅斯有一位僅僅 22 歲的 Liza Rudkevich，她的衣服幾乎都是在快時尚店家購買，也正因如此她的平價穿搭讓她深受許多學生或小資族喜愛。

Liza 每天都能穿出不一樣風格、品味與搭配，因此常常讓人懷疑 Liza 是不是家境優渥？不過事實是 Liza 所購入的服飾、配件都是從各種快時尚品店家入手，像是 H&M、ZARA、Uniqlo、Topshop 等等店家都是 Liza 的最愛，或者從古著店自己精挑細選，而 Liza 也很擅長將穿過的衣服搭出不同的風格，雖然在我們眼裡 Liza 可能每天都是穿新衣服出門，不過她只是非常懂得重新搭配與組合。

▼▼按圖放大跟Liza Rudkevich學穿搭▼▼

+ 21 + 20 + 19

Liza Rudkevich 也毫不吝嗇的將每天的穿搭標注店家，讓粉絲們可以自己去店舖購買與她同款的商品，除了穿搭 Liza 非常願意跟粉絲們分享外，Liza 所去過的咖啡廳、餐廳、小店等等也同樣會提供地址與店家資訊。誰說平價不能穿出高質感？只要跟著 Liza Rudkevich 買同款或類似商品的話，也能將幾百塊的衣服穿出高於原本價格的質感。

Dappei 結語：

Liza Rudkevich 的穿搭風格與精神是搭編非常欣賞的，愛美是每個人的天性，但是要考量自己的金錢狀況與個人需求，如果沒有相當豐厚的錢可以購買精品服飾的話，那就往平價快時尚品牌選購吧！

延伸閱讀：

她們是穿著ZARA的惡魔！兩個女孩“只”用快時尚品牌 ZARA 就成為超高人氣部落客

跟著部落客穿準沒錯！透過 Zara 官方開設的 IG 帳號 @livingzara，找尋每週的穿搭靈感！

原文：想學會「重複穿搭法」？追蹤俄羅斯部落客 Liza Rudkevich 把她的穿搭技巧學起來！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】