【職場穿搭】尋求夏日打扮建議？　即睇時尚搜尋平台熱門裙款數據

不時時裝商舖現都進入促銷季節，打工仔蠢蠢欲動卻又不知道該買什麼好？或許可以參考一下現正大熱的潮流。 時尚搜尋平台Lyst早前分析了過去數月的數據，並公佈2019年夏季最熱門的五種裙子。當中有些只要稍作配搭，便非常適合上班穿著。

1. Slip Dress

Slip Dress內外穿皆可。（Pinterest@fashionwanderer）

Slip Dress沒有正式的中文名稱。它泛指較貼身的幼吊帶連身裙，原本是一種女性內衣的款式，其後才1逐漸變成可外穿的性感洋裝。Lyst報告指，Slip Dress在過去三個月的平台搜尋次數達到最高峰，由本年五月頭開始計算，最高峰時的搜尋次數竟上升了25%，而其中以緞和絲的質地明顯最受歡迎，兩者的五月搜尋次數分別上升67%和47%。

連身裙是很方便的服裝，襯搭得宜即可出入各大職場與休閒場合。Slip Dress本身較為強調女性曲線，本身或不適宜在辦公室中單穿，不過如在上面加外套，換上平底鞋或高跟鞋，即能打造方便、優雅又富女人味的夏日返工Look。

2. Prairie Dresses

只要辦公室接受Smart Casual或Business Casual穿著，Prairie Dress非常適合返工穿著，因為它本質就是一條包得相對密實的碎花連身裙。連身裙在很多辦公場合都不會出錯。（Getty/VCG）

Prairie Dresses同樣缺乏正式中文名稱，不過由於Prairie的意思為大草原，故有人稱它作「草原裙」。它起源自19世紀美國西部女性服裝，連身裙款，收腰剪裁，下擺寬大，多使用碎花圖案、蕾絲邊、泡泡袖和荷葉邊等元素。

Lyst指Prairie Dresses是今季最流行的單品之一，平台搜尋次數上升了34%，以碎花圖案和柔和色系獲最多人瀏覽。

在職場角度來說，Prairie Dresses是很安全的服裝，無需擔心剪栽、長度會否過於暴露性感。只要辦公室或行業沒有具體嚴格的制服要求，打工仔們都可以把Prairie Dresses當作Smart Casual或Business Casual之一穿著上班。

3. Mini Dresses

迷你裙不適宜在辦公場所穿著。（Pinterest@jenniferthomas）

隨著夏天到來，迷你裙又到出動時間，Lyst上的搜尋次數自三月起也上升了108%。的確，在辦公室穿太短的裙是不太合適，但若然是來到星期五，公司的文化向來亦較隨意的話，揀選一條淨色且不會短得太過份的迷你裙應不會造成辦公室的騷動吧！

4. Babydoll and Shirt Dresses

娃娃裙給人活潑俏皮之感，恤衫裙則可建立簡潔幹練的形象，打工仔可以按個人需要穿搭。（Pinterest@chloe）

自五月起，娃娃裙的Lyst搜尋次數上升了47%，則上升了35%。一般而言，前者給人的印象偏向活潑俏皮，後者予人方便幹練之感。但只要辦公室沒有特定的服裝要求，兩者都能穿著上班。在不違反職場穿搭禁忌的前提下，大家喜歡怎樣穿就怎樣穿。

5. 特定顏色

據Lyst的數據顯示，紅、黃、黑、白是今個夏天最流行的裙子元素之一。（Pinterest@gearbest）

繼款式後，特定顏色的Lyst搜尋次數也有所上升。報告指五月中多了32%人搜尋紅色裙子。接著，搜尋次數上升得最快的顏色第二至四位分別是黃色（24%）、黑色（24%）和白色（20%）。換言之，紅、黃、黑、白四色裙子是夏天的潮流之一。

（資料來源：Lyst）

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O