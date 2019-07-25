【職場穿搭】緊貼獅子王熱潮！　3大打扮建議打造辦公室野性形象

迪士尼動畫電影《獅子王》（The Lion King）正式在香港上映，相信不少打工仔除可重拾童年回憶外，也會想衝破辦公室日常的鬱悶，解放自己，跟辛巴牠們一樣感受非洲草原的熱烈自由吧！ 不是每個人都可以請假去一轉非洲旅行，但如能把富動物、自然氣息的元素加入上班的穿搭上，會是一個不錯的嘗試！

雖然獅子是電影的主角，但說到時尚界的動物主角卻是辛巴的臣民才對：豹紋、班馬紋、長頸鹿紋等都是時尚的熱門印花。（電影《獅子王》預告截圖）

要在辦公室裏穿着動物印花而不礙眼，秘訣只得一個：Tone It Down（低調起來），因為從視覺效果來說，它們本就是很誇張和強勢，要是在辦公室大模斯樣地穿上一身豹紋、班馬紋，定會令人感覺浮誇和難以接近。

以下三個配襯動物紋衣飾建議，應能讓你在順應潮流之餘又能保持工作上的專業形象。

1. 由配飾開始

要把一整套動物印花的衣服穿上身，相信只有自信爆棚的人才駕馭得了，但對新手來說，由配飾入手會是一個不錯的方法。其實所有誇張顯眼的款式都可以由小範圍、小件的配飾開始嘗試，其中又以手袋最能夠在實用、搶眼和容易配襯之間取得平衡。要是仍覺得手袋太奪目的話，也可由鞋、耳環、手鐲、頭飾或絲巾等迷你配飾開始。

2. 由深色或大地色系開始

深色本身給人嚴肅、莊重之感，只要動物紋紋理的顏色對比不是太強烈，那就可以深色的衣著「壓住」動物印花的浮誇，從而營造出「低調地wild」的感覺。

另外，也可挑選接近大地色系的動物印紋，例如褐色的豹紋就比金色的豹紋較低調也較容易接受，在辦公室裏也不會令覺得太浮誇。

3. 配襯合適的妝容

要在辦公室中穿Animal Print，素面朝天與濃妝抹豔都不合適；而清新風格的妝容亦不好配襯Animal Print。穿著者仍要強調唇妝和眼妝，但宜用較中性的大地色系作平衡。

（資料來源：Brunette From Wall Street、Glowsy）

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