【小性感】應露則露不賣肉！知性派對穿搭術　六招制衡青春少艾

性感的要點不在於露得多在於露得巧！在一個派對裡，除了吸引異性該如何讓同性們也買單？讓她們望著妳驚奇的想原來還能這麼穿？！要訣就是要性感的有sense！比起露出一大片肉色，小露性感卻能達到效果才更高端！讓小編告訴妳，女生身上性感的致命點究竟在哪裡？把握這幾個要點，就能讓心目中的白馬王子手到擒來！

【小性感穿搭】跟凱特王妃、名模掌握「露」的尺度 少布也能端莊

1. 露出鎖骨

比起歐美女性的辣風格，亞洲女生更喜歡微性感，而鎖骨真的是女生的必殺技！除了顯瘦，鎖骨更是能同時凸顯優雅和性感的最佳部位！無論是平口上衣還是削肩小背心都能充分表現出這個優點。最近流行的方領上衣更是利用鎖骨的形狀拉長了頸部線條，整體比例看起來既骨感又性感！儂編問過男姓友人說看到女生的肩頸線條都會不自覺心動！更會偷偷觀察女生綁頭髮的樣子！（變態）都說成這樣了這招穿搭法還不趕快學起來！說不定回家包包裡就有電話紙條了！（笑）

穿搭Tips：方領上衣＋直筒九分褲（這樣的女生不適合：肩頸較寬厚的女孩）

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2. 緊身針織衫

說到戰服真的沒有比緊身針織衫更合適的了，比起大露酥胸，這種「曖曖內含光」的穿法反而更能讓人心癢難耐！而且完全就是小胸女孩的救星！利用針織的彈性讓好身型一覽無遺，即使是小胸女孩依舊能讓妳看起來火辣無比。而針織衫的款式更是多不勝數，也是泫雅跟Jennie都愛不釋手的爆款！只要善用穿搭技巧妳也能變身IG潮人！

穿搭Tips：注意布料材質的搭配，不宜搭配太輕飄飄的下著（這樣的女生不適合：身材較豐滿的女生）

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3. 短版背心

若你是「腰精」的話絕對要善用這個優點！短版上衣不僅能讓比例看起來更好，小個子女孩穿起來也會顯高，若是你還有腹肌的話就更加分啦！水蛇腰絕對是勾人的一大利器，但若是你跟儂編一樣擔心吃飽飯肚子會凸出來，那搭配高腰褲將會是個好選擇！

穿搭Tips：短版上衣＋高腰下著（這樣的女生不適合：直筒腰女孩）

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4. Budysuit連身衣

從去年一直火紅到今年的單品BudySuit 最大的優點就是不用擔心紮衣服的問題！妳愛怎麼扭怎麼扭！但也有許多人跟儂編一樣很困惑，上廁所不會很不方便嗎？這個問題完全無需擔心！Body Suit襠部有做鈕扣的設計，穿脫都很方便！Budysuit的設計也很多樣化，從平口到大露背應有盡有，不喜歡紮衣服的女孩兒可以準備入手啦！

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5. 曬長腿

每次看到大長腿都很羨慕的妳，這幾個穿搭小技巧將會讓你終身受用！

就算個子不高，利用這幾種穿搭法也能讓視覺比例拉長，讓妳一改小短腿的綽號，征服腿控男孩！

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6. Bling Bling 配件

配件絕對是不可缺少的一環，別小看配件的能力！他們可以幫妳打造小v臉、強調頸部線條，甚至還能顯瘦！再者，喜歡穿暗黑系女孩們最不能錯過的便是閃亮亮的配件！還記得我們的時尚大師GD說過身上只要有一個亮點就夠了！這時候首飾們便起到了畫龍點睛的效果，讓妳在黑暗中也能閃到他的心裡去！

穿搭Tips：低胸＋長項鍊、圓臉＋長耳環

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