2019最人氣女性時尚單品：第一位點少得手袋　$317的涼鞋也入榜　

要成為一位時尚達人需要的不是成身名牌，而是看準今期流行，入手有潛質的時尚單品，一件單品足以挽救你的穿搭，讓行內人也認同你的眼光。 極具公信力的全球時尚數據平台Lyst最近推出了2019第二季最有人氣女性時尚單品的排行榜Top 10，今季無論是衣服、手袋、鞋履也有入選，你又會入手哪一款？

LoveShackFancy的Angie silk dress充滿少女風設計。（loveshackfancy @instagram）

第10位：LoveShackFancy Angie silk dress

每到春夏季，碎花連身裙裝都是每位女生必備的時尚單品。由美國《Cosmopolitan》雜誌編輯Rebecca Hessel Cohen創立的LoveShackFancy，在今季更因優雅、少女的Angie silk dress躋身排行榜中。

Isabel Marant中性設計的Tundra boiler suit成為第9名人氣單品。（isabelmarant @instagram）

第9位：Isabel Marant Tundra boiler suit

法國品牌Isabel Maranta一向以巴黎獨特的時尚美學著稱，打破常規的風格吸引不少新一代女性，而Tundra boiler suit以中性強悍的設計打入第9位。

名模Gigi Hadid私下穿了Ralph Lauren tie dye polo t-shirt，成為一時熱話。（gettyimages）

第8位：Ralph Lauren tie dye polo t-shirt

明星的影響力極大，Ralph Lauren的 t-shirt有着今年流行元素--「紮染」外，更有一班名模Gigi Hadid、Adwoa Aboah 和時尚blogger Nina Suess加持，成為時尚單品第8位。

Kylie Jenner穿上Onia x WeWoreWhat泳衣去度假。（kyliejenner@instagram）

第7位：Onia x WeWoreWhat one piece

Kylie Jenner是外國的fashion icon，她穿過的單品都有不少女生追捧，而充滿西部牛仔風Onia x WeWoreWhat one piece就因她和Khloé Kardashian而人氣急升，品牌的搜索量增長了33％，同系列的泳衣也一併售罄。

topshop strappy sandals成為今季必備單品。（topshop@instagram）

第6位：topshop strappy sandals

今年方頭涼鞋是大熱之選，每個女生都應該擁有。而小資女品牌Topshop推出的strappy sandals以優雅的設計，親民的價錢，讓鞋履的需求大增352%，更打敗多個人氣品牌The Row、Staud 和By Far，成為最具人氣女性時尚單品。

Bottega Veneta新設計師Daniel Lee所設計的新手袋系列「The Pouch」。（chantal_li@instagram）

第5位：Bottega Veneta The Pouch

在Daniel Lee入主Bottega Veneta後，品牌的設計不但亮眼了，而且更新潮。Bottega Veneta推出的The Pouch以極簡的設計，外型更有點像雲朵，被網民稱「雲朵包」，自從它推出以來整個instagram都是它的蹤影，每個月都有1萬個觀看（views）。

國際巨星Beyoncé穿着了Adidas Originals + Ji Won Choi 聯乘系列，吸引不少人搶購。（beyonce@instagram）

第4位：Adidas Originals + Ji Won Choi striped stretch-jersey bodysuit

Adidas Originals不時與設計師合作推出聯乘系列，以親民價錢吸引不少支持者。今季與韓國Ji Won Choi合作系列中的bodysuit更吸引了國際巨星Beyoncé的青睞，搜索率即時上飆升183％，令單品瞬間斷市。

Chloé C Bag首次在2019早春系列出現，成為最新it bag。（chloe@instagram）

第3位：Chloé C mini croc-effect leather shoulder bag

OL最愛品牌之一Chloé在今年加入了不少新的手袋系列，其中Chloé C mini bag瞬間更成為it bag之一，不少時尚達人也拿這小手袋，令它的全球搜索量增長900％。

「ugly shoe」的Teva 成為春夏的潮流。（tevajapan@instagram）

第2位：Teva Hurricane XLT2

Teva涼鞋熱潮先在日本女生的穿搭中出現，沒想到直捲全球，成為人氣單品第二位。Teva涼鞋設計簡單，最低價$317便能入手，加上「ugly shoe」的潮流，Teva Hurricane的全球搜索量增長了350％。

充滿街頭玩味風的Off-White Jitney bag成為今季的第一位。（off____white@instagram）

第1位：Off-White ℅ Virgil Abloh 1.4 Jitney bag

街頭潮牌Off-White近年以斑馬線或警示反光貼紙般的標誌性的設計在時尚界跑出，打低不少古老大品牌，成為時尚達人的新寵兒。Off-White Pre-fall系列中的Jitney 1.4也成為了本年度最受女性歡迎的時尚單品，有着典型公事包外形的Jitney 1.4設計靈感源於紐約的Hampton Jitney，加以品牌經典的箭頭扭轉金屬扣元素，經典與街頭元素完美在手袋呈現，手袋上市數天內，多個銷售平台經已斷貨，可見其熱賣程度。

（資料來源：lyst.com）