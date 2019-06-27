【職場穿搭】上班不能太花巧？　這三位博客的職場造型專業又時尚

每天都要上班，除了工作壓力之外，上班的穿搭也令人十分頭痛，時尚又亦要保持知性專業，還要天天不一樣，的確有點不容易。如果是日常的穿搭，經常可以在社交平台找到很多的靈感，但上班的穿搭總是欠奉，現在為大家搜羅了 3 位事業型的時尚博客，她們都各自有自己的風格，不妨參考她們的日常上班造型吧。

【Kattanita】

Kat Tanita 除了是數一數二的時尚博客與旅行 KOL 之外，Kat 也是一名事業型女性，她建立了自己的博客，分享她的時尚心得，她也希望透過她的內容激勵和提升女性。她更推出了自己的暢銷書籍，絕對是成功的女性。 她曾於時尚界工作多年，因此對時尚十分了解，她曾出現在眾多的著名出版物中，包括 Elle、Harper’s Bazaar、Marie Claire 和華爾街日報，身為自由工作者的她，不時也上載合適上班的造型，她的風格遊走於休閒與性感之間，保持專業度，同時亦帶點女性美。

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【Seeannajane】

Anna Jane Wisniewski 同樣也是一位時尚博客，有自己的Blog，分享時尚穿搭與室內服潢，她本身是從事金額事業，在金額界打滾了6年多，不過後來轉換事業，全職經營自己的興趣博客。她的穿著風格偏簡約，帶點法式的優雅，不太強勢，但又不失知性感，十分合適輕熟女。

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【9to5chic】

Anh 是一位來自三藩市的亞洲女性，她是一位市場營銷諮詢，同時身為人母，她不但事業出色，而且極具時尚觸角，她憑著她知性幹練的打扮，成為灸手可熱的時尚博客，她擁有超過 29 萬個追隨者，她經常展示她上班的 OOTD，簡單的西褲、襯衫與西裝外套，簡單又不失優雅，而且十分合適亞洲的女生。

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別再以單調乏味的套裝示人了，快點 Follow 以上的時尚博客，為你的上班日子添多一點時尚與樂趣吧！

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】