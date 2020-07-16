【夏天穿搭】三大色系創造清爽夏日感　簡易配搭既矚目又活潑

夏天來臨之際，還在穿搭黑、白、灰嗎？此時不妨換換衣著口味，使外出時刻呈現出嶄新的風格樣貌，像是「亮色系單品」就是非常適合穿搭的款式，不僅能為整體加強注目度效果，還能使造型賦予活潑印象，想知道有哪些搭配方式嗎？從以下的穿搭參考連結不一樣的夏日氣息吧。

紅色系

給人活力印象的紅色系，猶如豔陽般充滿溫暖感受，以紅色為基底的背心、深 V 綁結上衣，為造型提升一股滿分的熱情魅力，簡單混搭牛仔褲或平底鞋就很好看加分。

黃色系

清爽感的黃色系單品，使炎熱氣溫擁有涼感降溫的視覺，選擇一件式剪裁的黃色洋裝，既不用想過多搭配就能營造理想樣貌，當陷入搭配靈感缺乏時，成為懶女孩最愛的必備，隨性踏上球鞋呈現率性街頭 Look 。

橘色系

如果擔心無法駕馭亮色系的話，不妨嘗試看看透過配件點綴，例如選擇橘色手拿包或者球鞋，瞬間為衣著傳達令人為之一亮的造型，再利用墨鏡、飾品混搭，使日常打造聚焦十足的時髦風格。

Dappei 結語： 當想為穿搭表達不一樣的造型感受時，不妨選用亮色系單品，從上衣、洋裝、飾品配件，便能混合出專屬品味的質感，不僅能輕鬆點亮層次度之外，同時製造令人過目難忘的時髦態度。

延伸閱讀：

今年春夏各種彩度的綠都要穿過一遍！正綠、草綠、螢光綠一旦駕馭成功立馬讓你跳脫人群！

找出你穿搭的一個「新亮點」！別再猶豫這些亮色系單品搭配法則了

原文：夏天就是要穿「亮色系」！必學穿搭小技巧瞬間點亮時髦層次度

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】