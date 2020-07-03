阿婆內衣成IG穿搭潮流　GrannyPanties、Tank top舒服又易襯

女性內衣，當然要夠性感夠合身，才可以展現身體線條美態，像不少的女性內衣品牌的傳統性感內衣款，無論是性感的Push up bra，還是適合外穿作配搭的 Bralette，都以展示女性優雅體態為重點，因而受女士（或她們的男伴）歡迎。但在 2020 新年代開始，內衣潮流竟變成超老土的「阿婆內衣」？

相信男男女女，都習慣在 Instagram 上透過歐美、日韓的網紅穿搭照，及大熱的 Hashtag，來找尋時下最流行的衣著新潮流，但原來新興 hashtag 是「阿婆內褲」#GrannyPanties 。#GrannyPanties 這個老婆婆內衣潮流，原來是因為受到這半年的新冠肺炎疫情影響，歐洲很多國家都「封城」，市民都留在家裡抗疫及工作，不但對新衣潮流的興趣減淡，連一向追求美感的內衣都改為以舒適為重點，純棉、簡約的內衣就成了女士家中必備單品了。

#GrannyPanties 老婆婆內衣成為潮流↓↓↓

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內褲的蕾絲、半透明紗等質料都不要了，舒適感滿滿的純棉材質才是皇道！配合近年流行的米白、卡其等裸色調，不但不老土，反而多了「法式時尚」的感覺。而在內褲剪裁設計上亦反樸歸真，以簡單的三角褲為主，亦有不少為高腰平腳款式，一樣舒服。

長期留在家中的日子，除了睡衣當然是穿著背心或 Tee Shirt 過活，因此傳統款式的白色小孩汗衣款 tank top 背心潮流，也一拼在 #StayHome #OOTD 中回流。拍攝家居 OOTD，略嫌背心、內褲太單調，不妨加入搶眼的大耳環跟太陽眼鏡作點綴，馬上變得更時尚。

白色及裸色 tank top 的穿搭↓↓↓

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白色及裸色 tank top 的穿搭實用程度很高，因此也開始慢慢融入日常穿搭，如牛仔褲、運動棉褲等休閒風格單品當然配合得到，除此之外還可以作打底衫，配襯西裝褸、Trench coat 等正式感重一點的外衣，也很好看！

2020 開始，相信大家在衣著上都從追求美感，變成講求舒適感及時尚度的平衡，以上兩款簡約款內衣，可能會讓你對內衣有新一套看法。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】